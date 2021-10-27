مراجعة نظارة إتش تي سي للواقع الافتراضي Vive Flow

أعلنت شركة إتش تي سي الرائدة في مجال صناعة نظارات الواقع الافتراضي عن أحدث منتجاتها، وهي نظارة Vive Flow التي تأتي بتصميم خارجي مشابه للنظارات التقليدية.

التصميم والمواصفات

تبدو نظارة إتش تي سي الجديدة مختلفة تمامًا عن معظم سلسلة نظارات Vive الأخرى، إذ إنها تأتي بتصميم مشابه للنظارات الشمسية التقليدية المعروفة.

ويبلغ وزن النظارة 189 جرام، وتحتوي على عدستين من نوع LCD بقياس 2.1 إنش وبدقة 1600×1600 بكسل لكل عين.

وتتيح لك العدسات مجال رؤية يصل إلى 100 درجة. وتدعم معدل تحديث يصل إلى 75 هرتز. وهذا أقل من معدل 120 درجة و 90 هرتز الذي تجده في Vive Focus 3 الأكثر تكلفة ونفس معدل التحديث تقريبًا ولكن مجال رؤية أقل من Quest الأصلية.

وتتعامل كاميرتان أماميتان مع تتبع الحركة من الداخل إلى الخارج. وتخطط الشركة لدعم تتبع اليد أيضًا. كما تتضمن النظارة ميكروفونات مزدوجة مع خاصية إلغاء الصدى والضوضاء.

وتدعم تقنية الصوت المكاني الثلاثي الأبعاد. ويمكن للنظارة الاتصال بسماعات الرأس وسماعات الأذن التي تعمل عبر البلوتوث.

بالإضافة إلى ذلك تستخدم نظارة الواقع الافتراضي من إتش تي سي الجيل الأخير من معالج Qualcomm XR1. وتأتي بسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت. ولكن لا تتضمن منفذ لبطاقة microSD.

وعلى عكس نماذج نظارات الواقع الافتراضي السابقة، لن تأتي Vive Flow مع ذراع تحكم. وبدلاً من ذلك يجب عليك توصيلها لاسلكيًا بهاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد مع استخدام الهاتف كذراع تحكم عن بعد.

بالإضافة إلى التحكم في النظارة، يتيح لك اتصال الهاتف عكس تطبيقات أندرويد واستدعاء نسخة افتراضية من الشاشة الرئيسية لهاتفك وتشغيل تطبيقات بث الفيديو في نافذة عائمة.

ولا تقترن النظارة مع أجهزة آيفون. وبالرغم من أن الشركة لم تستبعد الدعم المستقبلي. ولكن أشارت إلى وجود عوائق تحول دون تشغيل iOS بشكل جيد مع النظارة.

الأداء

تأتي النظارة ببطارية مدمجة. ولكن شركة إتش تي سي تقول إنها لا تدوم سوى بضع دقائق، وهي مصممة للسماح لك بتبديل مصادر الطاقة دون إيقاف تشغيلها.

نتيجة لذلك تحتاج إما إلى بطارية إتش تي سي التي تباع بشكل منفصل بسعر 80 دولار أو أي بنك طاقة بسعة 10000 ميلي أمبير وكابل USB-C.

وتذكر الشركة أن الهدف الأساسي من استخدام Vive Flow هو الحصول على تجارب بصرية غامرة.

لذلك يمكنك مشاهدة فيديو بتقنية 360 درجة أو الجلوس في بيئة افتراضية. ولكن لا يمكنك استخدام التطبيقات التي تتطلب ميزات الأيدي الافتراضية. ويستبعد هذا معظم ألعاب VR المعروفة.

ومع ذلك تخطط الشركة لإطلاق النظارة مع 100 تطبيق ودعم 150 بحلول نهاية العام.

وبالإضافة إلى استخدامات مثل بث الفيديو، يروج إعلان الإصدار لتطبيق Tripp Meditation وخدمة علاج الواقع الافتراضي MyndVR المصممة لكبار السن.

كما يمكنك أيضًا التفاعل مع المساحات الاجتماعية للواقع الافتراضي مثل Vive Sync ومشاهدة بث الفيديو، وهو شيء شائع عبر نظارات الواقع المعزز.

وتدعم Vive Flow مجموعة فرعية محدودة من التطبيقات عبر متجر Viveport من إتش تي سي. ويمكن للمستخدمين الاشتراك في إصدار مخفض يركز على البث بقيمة 5.99 دولارات شهريًا لخدمة الاشتراك في تطبيق Viveport.

مقارنة نظارة إتش تي سي مع منافسيها

يبدو أن نظارة الواقع الافتراضي Vive Flow موجهة للأشخاص الذين يجدون أن استخدام نظارات الواقع الافتراضية الحالية معقد. وذلك من خلال تصميمها ووزنها وعدم حاجتها للكثير من الملحقات للعمل.

ويمثل تركيز الشركة على المستخدمين الأكبر سنًا جزء من هذه الإستراتيجية. وهذا هو الدافع وراء التصميم الذي يشبه النظارات الشمسية بدلاً من الأحزمة التي تجدها في معظم النظارات الأخرى.

شراء نظارة إتش تي سي

تأتي نظارة الواقع الافتراضي Vive Flow بسعر يبدأ من 499 دولار. ويبدو السعر مرتفعًا بالمقارنة مع نظارة Oculus Quest 2 التي تأتي بسعر يبدأ من 299 دولار للنموذج الذي يحتوي على سعة تخزين 128 جيجابايت.

وفي حين أن نظارة Vive Flow أكثر راحة عند الارتداء وأفضل تصميمًا. ولكن نظارة Oculus Quest 2 تأتي مع أجهزة تحكم لتجربة أفضل. كما يمكن أيضًا إقرانها بالحاسب سلكيًا ولاسلكيًا في حال الرغبة باللعب ببعض ألعاب الواقع الافتراضي عبر الحاسب.

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