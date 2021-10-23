باتت ألعاب الفيديو تجذب ملايين المستخدمين حاليًا، حتى أولئك الذين لا يلعبون بشكل احترافي. وذلك لأنها وسيلة ترفيهية ممتازة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الألعاب قد وصلت لمستوى رفيع من الجودة وأصبحت أقرب لكونها أفلامًا سينمائية. ولعل ألعاب الواقع الافتراضي تؤكد ذلك.

وتحتاج ألعاب الواقع الافتراضي، بطبيعة الحال، لنظارة واقع افتراضي لكي يتمكن المستخدم من اللعب. وهي التي أصبحت تأتي بأسعار مقبولة في الوقت الحالي. وإلى جانب ذلك فإن الواقع الافتراضي سيكوّن جزءًا كبيرًا من مستقبل الإنترنت، ومشروع ميتافيرس دليل رئيسي على ذلك.

وفي هذا المقال نسرد لكم أفضل ألعاب الواقع الافتراضي المتاحة في الوقت الحالي، مع الأخذ في الاعتبار مدى تنوع منصات الواقع الافتراضي الموجهة للألعاب، ولذلك فإن معظم هذه الألعاب تم اختيارها مع أخذ تنوع المنصات في الاعتبار.

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أفضل ألعاب الواقع الافتراضي لعام 2021

1. لعبة Beat Saver

تعرف لعبة Beat Saber بأنها واحدة من أبرز ألعاب الواقع الافتراضي VR المتاحة حاليًا. وهي متوفرة لجميع المنصات بما في ذلك PSVR, Valve Index, HTC Vive, Oculus, و Windows Mixed Reality.

وهي لعبة بسيطة تساعد على التسلية والاسترخاء خصوصًا خلال أيام العمل الطويلة، كما أن تجربة اللعب تعتمد على الموسيقى والحركة بناءًا عليها، ويتم تحديد مستوى اللاعب بناءًا على سرعة ردة فعله وانغماسه ضمن التجربة، ويمكنك الحصول عليها من هذا الرابط.

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2. لعبة VR Chat المجانية

تتوفر لعبة VR Chat مجانًا لمنصات الحاسب الشخصي، وأوكولوس، وكذلك إتش تي سي فايف. وهي تتيح للمستخدم أن يتواصل مع الآخرين ضمن أوضاع دردشة مختلفة عبر خواص VR، ولعلها تعطي تلميحًا لما سيكون عليه العالم عند انتشار ميتافيرس. احصل عليها من هذا الرابط.

3. Alyx أبرز ألعاب الواقع الافتراضي

تأتي لعبة Alyx كاستكمال لسلسلة الألعاب الأشهر Half-Life لكن بالاعتماد على تقنيات VR. وتتوفر اللعبة لمنصات Valve Index, HTC Vive, Oculus, و Windows Mixed Reality وقد حصدت تقييمات إيجابية كثيرة.

وخلال تجربة اللعب يلعب اللاعب بشخصية Alyx Vance وقد تم تطوير اللعبة من طرف شركة Valve مطورة ألعاب Half-Life ومتجر الألعاب Steam ومنصة Valve Index. وتحتاج اللعبة لحاسب شخصي قوي من حيث المواصفات لتشغيلها بجودة مرضية. ويمكنك تحميلها من هذا الرابط.

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4. لعبة Blade and Sorcery

تتوفر علبة Blade and Sorcery لمعظم المنصات هي الأخرى. كما أنها تختلف عن باقي ألعاب القائمة نظرًا لأنها تأتي مع تجربة لعب تعتمد على السحر وحروب السيوف وغيرها. ويمكن للاعبين استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها بالاعتماد على أجسادهم. وذلك لأن ألعاب VR عمومًا تعتمد على حركة الجسم في اللعب. حملها من هذا الرابط.

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