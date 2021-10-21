IndiEV تكشف عن سيارة كهربائية مع حاسب رائد مدمج

كشفت شركة السيارات الكهربائية الناشئة IndiEV عن سيارة كهربائية جديدة تأتي مع حاسب شخصي مدمج. وقد تأسست هذه الشركة في كاليفورنيا، وبدأت في استعراض أفكار جديد في مجال السيارات الكهربائية، لكن دون الإعلان عن مؤسسها أو قصة تأسيسها.

وحسب شركة IdiEV فإن سيارتها الجديدة ستحمل الاسم Indi One وسيبدأ سعرها عند 45,000 دولار أمريكي فقط، وسيتم إطلاقها في نهايات عام 2022 المقبل.

وتعتمد الشركة على تقديم السيارة في خيارات سعرية مختلفة، مع فوارق في حجم البطاريات وسعتها. ولكن المميز في السيارة هو تقديم حاسب رائد مدمج في السيارة. والذي سيكون مسؤولًا عن تشغيل المحتوى المرئي وحتى الألعاب والتطبيقات داخل السيارة.

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ويأتي الحاسب المدمج في سيارة Indi One مع معالج i7 رائد من إنتل. إلى جانب بطاقة رسومية RTX 2080 من إنفيديا. وهي مواصفات رائدة من نواحي عديدة.

وتهدف الشركة إلى جعل الحاسب المدمج في سيارتها قادر على تشغيل أي لعبة رائدة AAA بدقة عالية مع دعم الواقع الافتراضي كذلك. وتقدم السيارة شاشتين داعمتين للمس بقياس 15 إنشًا، واحدة منهم مخصصة لإدارة أمور السيارة، والثانية مخصصة للحاسب المدمج.

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سيارة كهربائية مع حاسب رائد

تحدثت الشركة خلال الكشف الرسمي عن أمور أخرى ذات أهمية مثل إمكانية تصوير الطريق بالاعتماد على الكاميرات المدمجة في مقدمة ومؤخرة السيارة. وذلك إلى جانب اعتماد السيارة على شبكات الجيل الخامس.

وذكرت الشركة أن فريق العمل يضم أكثر من 65 موظفًا. وقد عمل الفريق على وضع الحاسب الرائد المدمج تحت غطاء المحرك – أو حقيبة السيارة في هذه الحالة – الأمامي.

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ويظل وضع شركة IndiEV غريبًا إلى حد كبير. حيث إن الشركة قد ذكرت أن “موردها” في كوريا الجنوبية قد قام بإعداد وإرسال 12 نموذجًا أولي للسيارة، في حين أن بيانات الاستيراد أوضحت أن نموذجًا واحدًا قد تم شحنه، وقد تم استلامه من قبل شركة تعرف باسم Merit Inc.

وعندما تم سؤال مدير العمليات في الشركة، جون كنيدي، عن مصادر التمويل الخاصة بالشركة رفض الإجابة. إلا أن الشركة في واقع الحال قد تم تأسيسها من طرف رائد أعمال صيني يحمل الاسم Shi Hai. وهو الذي يمتلك شركة ألعاب تعرف باسم Snail Games.

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ويُذكر أن Shi Hai قد تعرض لقضية من أحد موظفي شركته الكبار نظرًا لعنصريته ضد الموظفين غير الصينيين، وذلك أن العمل مع Hai كان صعبًا إلى حد كبير. وتكرر الوضع مرة أخرى في 2019 حيث قاضى رئيس قسم سلاسل التوريد في IndiEV مؤسسها Shi لأسباب مشابهة.