سناب شات تطلق استوديو لإنشاء إعلانات الواقع المعزز

قالت منصة سناب شات إنها تطلق استوديو إبداعي عالمي جديد للواقع المعزز Arcadia لمساعدة العلامات التجارية في إنشاء إعلانات وتجارب واقع معزز.

ويأتي ذلك كجزء من خطوة للترويج لاستخدام التكنولوجيا التي يمكن أن تراكب الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الحاسب في العالم الحقيقي.

وقالت الشركة إن Arcadia يمثل أحدث عضو في نظام الواقع المعزز البيئي الخاص بها. الذي يتضمن أيضًا أكثر من 40 شريكًا. بالإضافة إلى أدوات مثل Lens Web Builder و Creator Marketplace، الذي تم تقديمه في شهر مايو.

واستشهدت الشركة بدراسة حديثة بتكليف من Deloitte وجدت أن 94 في المئة من المشاركين توقعوا استخدام الواقع المعزز للتسوق بشكل أكبر في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وخلال برنامج الشركة التجريبي الأخير للواقع المعزز مع أكثر من 30 علامة تجارية عبر عدة قطاعات، جرب مستخدمو سناب شات المنتجات أكثر من 250 مليون مرة. وكان احتمال نقرهم للشراء 2.4 مرة أكثر من أولئك الذين لم يستخدموا هذه الميزة.

وقالت الشركة إن هدف Arcadia هو تطوير تقنية جديدة وتقديم تجربة AR فعالة ومؤثرة ومبتكرة لشركاء الوكالة والعلامة التجارية.

وأصبح تطبيق الرسائل المصورة شائعًا لأول مرة بين المستخدمين الشباب لأشكاله المبكرة من الواقع المعزز، مثل فلاتر الصور.

ومنذ ذلك الحين، راهنت الشركة على مستقبلها في تطوير التكنولوجيا. وأطلقت نظارات مزودة بتقنية الواقع المعزز. واستحوذت على شركات ناشئة تطور التكنولوجيا للسماح للمستخدمين بتجربة الملابس فعليًا.

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سناب شات تعزز التزامها بالواقع المعزز

قال جيف ميلر، الرئيس العالمي للاستراتيجية الإبداعية في شركة سناب: إن الاستوديو الجديد يساعد العلامات التجارية في بناء تجارب الواقع المعزز. وذلك من أجل سناب شات أو أي تطبيقات أو مواقع تواصل اجتماعي أخرى.

ويهدف الاستوديو الجديد إلى دفع حدود ما هو ممكن في الواقع المعزز. وقالت الشركة إن P&G Beauty وشركة الاتصالات فيريزون وشركة الترفيه WWE هم أول عملاء Arcadia المسجلين، مما يعني أن الاستوديو يتعامل مع جميع أعمال الواقع المعزز واستراتيجيات العلامات التجارية.

ويعمل Arcadia، الموجود كقسم من أقسام شركة سناب، أيضًا مع الشركات القائمة على المشاريع. أو يقدم المشورة للعلامات التجارية والوكالات الإعلانية من خلال ورش العمل.

وأطلق الاستوديو أول مشاريعه في الواقع المعزز بالتعاون مع سلسلة الوجبات السريعة شيك شاك Shake Shack.

ويمكن لزوار المطعم في نيويورك فتح تطبيق سناب شات ومسح الكود لتجربة منتجات Snap Shack وشراء العناصر.

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