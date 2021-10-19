جوجل تعلن رسميًا عن تشكيلة هواتف بيكسل 6

بعد العديد من التسريبات والمضايقات الرسمية وشهور من الانتظار، أعلنت شركة جوجل رسميًا عن تشكيلة هواتف بيكسل الجديدة، بيكسل 6 وبيكسل 6 برو، وهما أحدث الهواتف المتطورة من الشركة التي لم تتمكن تقليديًا من إحداث تأثير كبير في سوق الهواتف المتطورة.

وكلاهما متاح للطلب المسبق بدءًا من اليوم 19 أكتوبر ويبدأ الشحن في 28 أكتوبر. وتقول الشركة إن جميع شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى، بالإضافة إلى تجار التجزئة مثل Google Store و Best Buy و Amazon و Walmart و Costco وغيرها، تبيع الهواتف.

وتأتي الهواتف بسعر 599 دولار و 899 دولار. وهذه هي الأسعار الأساسية لهواتف بيكسل 6 وبيكسل 6 برو على التوالي.

ويعتبر هذا السعر منافسًا مقارنةً بهواتف آيفون أو سامسونج أو حتى هواتف ون بلس المماثلة، خاصةً عندما تفكر في أن الشركة توفر سعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت في كلا النموذجين الأساسيين.

ويمكن تجهيز بيكسل 6 بسعة تصل إلى 256 جيجابايت. بينما يحتوي بيكسل 6 برو على خيارات تصل إلى 512 جيجابايت.

وتحصل الأجهزة على معالجها الجديد المصمم خصيصًا والذي تسميه الشركة Tensor. وتقول جوجل إنه قادر على المنافسة مع Snapdragon 888 من كوالكوم.

وهناك TPU (وحدة معالجة Tensor) المخصصة للذكاء الاصطناعي المدمجة في الشريحة. بالإضافة إلى ذلك هناك نواتان عالية الطاقة، ونواتان متوسطة الطاقة، وأربعة نوى منخفضة الطاقة، ومعالج مساعد مخصص للأمان، ونواة حوسبة خاصة، ونواة معالجة الصور.

ويأتي بيكسل 6 بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت. بينما يحتوي بيكسل 6 برو على 12 جيجابايت.

وتمثل الهواتف الجديدة بصريًا خروجًا عن هواتف بيكسل السابقة. وبالرغم من أنهم يشتركون في لغة تصميم مشتركة. ولكن هذه اللغة غير موجودة عبر هاتف Pixel 5 أو Pixel 4.

وبدلاً من ذلك، هذه هواتف أكثر لمعانًا مع إطارات معدنية مصقولة في بيكسل 6 وظهر زجاجي لامع على كليهما. وتقدم الشركة كل هاتف بثلاثة ألوان مختلفة.

وتمثل الميزة الأبرز في الهواتف في مكان وجود الكاميرا الخلفية. التي تشير إلها الشركة باسم شريط، وهو نتوء يمتد عبر عرض الهاتف بالكامل ويضم كاميرتين في هاتف بيكسل 6 أو ثلاث في بيكسل 6 برو وأجهزة استشعار ذات صلة.

وتحولت جوجل إلى مستشعر كاميرا جديد بعد استخدام المستشعر السابق لأربعة أجيال متتالية. ويحتوي كلا الهاتفين على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل لإخراج صور بدقة 12.5 ميجابكسل. ويأتي المستشعر بقياس 1.2 ميكرومتر بكسل مع فتحة عدسة مثبتة بصريًا f/1.85.

وتقول الشركة إن المستشعر يلتقط إضاءة أكثر بنسبة 150 في المئة من كاميرا Pixel 5. وهناك عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع مجال رؤية 114 درجة وفتحة عدسة f/2.2.

وإذا كنت تستخدم بيكسل 6 برو، فإنك تحصل أيضًا على كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل وبقدرة 4x غير متوفرة في بيكسل 6.

وتختلف الكاميرات الأمامية بين النماذج أيضًا، حيث يحصل بيكسل 6 على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية 84 درجة. بينما يحصل بيكسل 6 برو على كاميرا بدقة 11.1 ميجابكسل مع مجال رؤية 94 درجة.

ويتيح المعالج الجديد بعض ميزات تحرير الصور الجديدة، مثل أداة “الممحاة السحرية” التي تتخلص من العناصر المشتتة للانتباه في صورك تلقائيًا ووضع التعريض الطويل الجديد والتقاط ضبابية الحركة.

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بالنسبة للفيديو، يمكن لكلا الهاتفين التقاط فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، مع استكمال المعالجة التلقائية لصور HDR، أو التقاط ما يصل إلى 240 إطارًا في الثانية للفيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بكسل.

وبالانتقال إلى الجزء الأمامي من الأجهزة، يحتوي كل من بيكسل 6 وبيكسل 6 برو على شاشات من نوع OLED. ويبلغ حجم شاشة بيكسل 6 ما يصل إلى 6.4 إنشات مع دقة 1080 بكسل ويمكن تحديثها عند 90 هرتز للحصول على تجربة تمرير أكثر سلاسة. وهي شاشة مسطحة ولديها حواف أكبر قليلاً في كل مكان بالمقارنة مع شاشة بيكسل 6 برو التي تستخدم جوانب منحنية.

وتأتي شاشة بيكسل 6 برو بقياس 6.7 إنشات وبدقة 1440 بكسل. ويستخدم هذا الهاتف أيضًا تقنية LTPO لتغيير معدل التحديث من 10 هرتز إلى 120 هرتز، وذلك اعتمادًا على ما تفعله عبر الهاتف. وشاشتا الهاتفين مغطاة بأحدث زجاج Gorilla Glass Victus وتدعم HDR.

ويتمتع كلا الجهازين بالشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي للملحقات وتقييمات IP68 لمقاومة الطقس ومستشعرات بصمة بصرية مدمجة داخل الشاشة ومكبرات صوت ستيريو ودعم الشحن السريع.

ولكن لن تحصل على شاحن في العلبة، ويتعين عليك إما شراء شاحن بقوة 30 واط بشكل منفصل أو استخدام ما لديك للاستفادة من هذه الميزة الأخيرة.

ويدعم كلا الهاتفين أيضًا اتصال 5G و Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.2. ويأتي هاتف بيكسل 6 ببطارية بسعة 4614 ميلي أمبير. بينما يحصل بيكسل 6 برو على بطارية أكبر بسعة 5004 ميلي أمبير.

ويحتوي بيكسل 6 برو أيضًا على شريحة UWB، على غرار نماذج آيفون وجالاكسي الحديثة. وتعمل الهواتف بأحدث إصدار من أندرويد. ويضيف الهاتفان بعض الميزات الجديدة التي تستفيد من معالجاتها المخصصة، مثل الترجمة الأسرع عبر الجهاز وميزات تحرير الصور الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتقول جوجل إن الهواتف الجديدة تحصل على ما لا يقل عن خمس سنوات من دعم البرامج، أطول من أي هاتف بيكسل آخر من قبل وأطول من أي هاتف أندرويد آخر يمكنك شراؤه الآن.