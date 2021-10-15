جوجل تعمل على تسهيل التمرير عبر نتائج البحث

أعلنت شركة جوجل أنها تغير طريقة عمل البحث عبر الأجهزة المحمولة بدايةً في الولايات المتحدة، بحيث لن تضطر الآن إلى النقر للانتقال إلى الصفحة التالية عندما تصل إلى أسفل مجموعة من نتائج البحث عبر هاتفك.

وبدلاً من ذلك، يتم تحميل المجموعة التالية من النتائج تلقائيًا بحيث يمكنك التمرير لأسفل باستمرار لرؤية المزيد من المعلومات.

ويتم طرح التغيير عبر الويب للأجهزة المحمولة، ويتم دعمه عبر تطبيق جوجل للأجهزة المحمولة لكل من iOS وأندرويد في الولايات المتحدة لمعظم عمليات البحث باللغة الإنجليزية في الوقت الحالي.

ونظرًا لأنه إصدار متقطع، فقد تواجه في البداية بعض النتائج التي يتم تمريرها وأخرى لا يتم تمريرها.

وبينما يجد معظم الأشخاص ما يبحثون عنه في النتائج القليلة الأولى، كما تقول الشركة، فإن أولئك الذين يبحثون عن معلومات إضافية يميلون إلى تصفح أربع صفحات من نتائج البحث.

وهذا هو سبب قيام الشركة بإجراء التغيير. ويتمكن الآن هؤلاء المستخدمون من التنقل بسلاسة أكبر بين الصفحات دون الحاجة إلى النقر فوق زر “رؤية المزيد” أسفل الصفحة.

وتلاحظ الشركة أن هذا قد يكون مفيدًا بشكل خاص لعمليات البحث التي يبحث فيها الأشخاص عن مجموعة متنوعة من الأفكار أو الإلهام حول موضوع معين، بدلاً من مجرد إجابات سريعة.

ومع ذلك، هناك فوائد أخرى لهذا التصميم أيضًا لم توضحها جوجل. ولا يجبرك التمرير المستمر على التوقف عند نقطة عشوائية أثناء البحث ومن ثم النقر على رابط للاستمرار – وهو أمر معلق من عصر بحث الويب عبر سطح المكتب.

ويبدو هذا النوع من التصميم “انقر للحصول على المزيد” قديمًا في عالم تقدم فيه الخلاصات داخل التطبيق – مثل خلاصة الأخبار عبر فيسبوك على سبيل المثال – محتوى لا ينتهي من المعلومات والتحديثات.

ومن خلال الاستمرار في التمرير، قد يقضي مستخدمو جوجل المزيد من الوقت في التطبيق حيث يشاهدون أيضًا المزيد من الإعلانات.

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جوجل تطرح ميزة التمرير المستمر

يمكن أن يمنح التمرير المستمر الشركة مزيدًا من المرونة فيما يتعلق بموضع الإعلان. وبدلاً من قصر الإعلانات على الجزء العلوي من صفحة النتائج، يمكن إدراجها وسط نتائج البحث أثناء انتقالك لأسفل. مثل كيفية ظهور الإعلانات عبر خلاصات الشبكات الاجتماعية.

وبالرغم من أن الشركة لم تفصل علنًا خططها للإعلانات مع هذا التغيير. فقد أوضحت أنها تعيد توزيع عدد الإعلانات النصية التي تظهر بين أعلى وأسفل الصفحات لاستعلامات الأجهزة المحمولة.

وتظهر الإعلانات النصية الآن أعلى الصفحة الثانية وما بعدها. بينما يتم عرض عدد أقل من الإعلانات النصية أسفل كل صفحة.

بالإضافة إلى ذلك نظرًا لأن بحث جوجل أصبح مليئًا بمربعات المعلومات واقتراحات البحث والمنتجات المراد شراؤها والأزرار التي تنقلك إلى قطاعات بحث أخرى. فقد أصبح من الصعب النقر على الزر الصحيح للاستمرار في نتائج البحث.

ويأتي التغيير في البحث بعد إعادة تصميم حديثة لصفحة النتائج عبر الأجهزة المحمولة. التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام.

وركزت إعادة التصميم على تسهيل قراءة نتائج البحث من خلال استخدام المسافات البيضاء والألوان المضافة في بعض المناطق مع خط أكبر والابتعاد عن الصناديق الدائرية المظللة لصالح الخطوط المستقيمة.

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