تويتر تستثمر في شركة الصورة الرمزية Facemoji

أنهت شركة الصورة الرمزية Facemoji جولة أولية من التمويل بمشاركة شركة تويتر، وتعمل الشركة على إنشاء منصة تقنية للتوصيل والتشغيل لمساعدة مطوري الألعاب والتطبيقات على وضع أنظمة الصورة الرمزية في تطبيقاتهم باستخدام SDK الخاص بالشركة الناشئة.

وظهرت على مدار السنوات القليلة الماضية العديد من الشركات الناشئة في مجال الصورة الرمزية واختفت. ولكن المستقبل الذي تخيله العديد من رواد الأعمال الذين يقفون وراءها في الأصل قد ثبت أنه متفاوت الدقة.

وتهتم شركة آبل بشكل متزايد بتمثيل الصورة الرمزية من خلال Memoji، ويريد مارك زوكربيرج أن تكون فيسبوك شركة ميتافيرس ومنصات مثل روبلوكس، حيث يدخل المستخدمون إلى عالم افتراضي ويشترون ملحقات لشخصيتهم.

وتعتقد Facemoji أن المزيد من صانعي الألعاب يرغبون في إنشاء أنظمة الصورة الرمزية الخاصة بهم بسهولة. ولكن لا يريدون الاتصال بشبكات أخرى.

وغالبًا ما كانت نقطة الضعف في معظم منصات الصورة الرمزية المبكرة هو الطموح لبناء نظام الصورة الرمزية متسق عبر المنصاة يعمل كقناة ميتافيرس خاصة به.

وتقول Facemoji إنها لا تتوقع أن تفتح آبل تطبيق Memoji لمجتمع المطورين وأن سناب شات هي المنافس الأكثر بروزًا. وتم الاستحواذ على الشركات المنافسة لشركة Facemoji بوتيرة سريعة بشكل متزايد. وفي عام 2020، اشترت روبلوكس Loom.ai واستحوذت Epic Games على HyperSense.

ولا يزال مؤسسو الشركة الناشئة مهتمين بشدة بميتافيرس و NFT، ويعملون على واجهات متاجر NFT للتوصيل والتشغيل، التي يمكن للمطورين دمجها للسماح لمستخدميهم بشراء ملحقات لصورهم الرمزية.

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تويتر تستثمر في مجال الصورة الرمزية

ترى Facemoji أن بعضًا من استخدامات صورة حساب تويتر بالتشفير كإشارة إلى أن المستهلكين العاديين متحمسين للصور الرمزية الخاصة بهم.

ويمثل هذا استثمارًا مثير للاهتمام بشكل خاص بالنسبة لشركة تويتر، وهي مستثمر مؤسسي نادر. وقال فريق Facemoji إنهم أجروا بعض المحادثات مع الفريق في التطبيق الاجتماعي لمشاركة الشاشة Squad حول دمج الصور الرمزية الخاصة بهم. وذلك قبل شراء تويتر لتلك الشركة الناشئة.

وقامت منصة تويتر أيضًا بتفصيل عدد من مشاريع NFT قيد التطوير. وكان الرئيس التنفيذي جاك دورسي من كبار المشجعين للشركات الناشئة في المجال.

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