ويندوز 11 من مايكروسوفت أصبح متاحًا للتنزيل

أطلقت شركة مايكروسوفت نظام التشغيل ويندوز 11 في جميع أنحاء العالم كتحديث مجاني لمستخدمي ويندوز 10. وصرح بانوس باناي، كبير مسؤولي منتجات ويندوز، أن أحدث إصدار تم تصميمه ليكون نظيفًا وجديدًا وأبسط للمستخدم.

ووعد باناي بأن نظام التشغيل الجديد لن يكون خروجًا تامًا عما يعرفه الناس. وأضاف أنه حتى أقل المستخدمين ذكاءً من الناحية التقنية يمكنهم الترقية بسهولة.

وقال إن المستخدمين الخبراء قد اختبروه على نطاق واسع من خلال برنامج ويندوز إنسايدر التجريبي وكان واثقًا من عدم وجود مشكلات، مضيفًا أن الترقية جاهزة الآن.

ويحتوي النظام على بعض التغييرات المهمة في التصميم، إلى جانب بعض التعديلات على كيفية عمله. وتوجد قائمة ابدأ بشكل افتراضي في منتصف الشاشة، جنبًا إلى جنب مع الرموز الموجودة في شريط المهام.

وعند النقر عليها، يفتح زر ابدأ قائمة بالتطبيقات المستخدمة بشكل متكرر. ويحاكي مظهرها في بعض النواحي قائمة تطبيقات الهاتف الذكي. وتخلت مايكروسوفت عن المربعات التي كانت موجودة في قائمة بدء ويندوز 10.

وقال باناي إن الفريق تعلم من نظام التشغيل ويندوز 8، الذي تخلص من قائمة البداية بالكامل، مما أزعج العديد من المستخدمين. وتضمن تطوير واجهة النظام مراقبة كيفية استخدام الأشخاص لأجهزة الحاسب

وعندما ظهر ويندوز 10، أعلنت مايكروسوفت أنه الإصدار الأخير من النظام. ولكن من الواضح أن هذا قد تغير. وقال باناي: نحن في وقت يوجد فيه نوع من حقبة جديدة للحاسب الشخصي في الوقت الحالي.

ويركز التصميم عبر نظام التشغيل على الزوايا المستديرة، وقد قام بتبسيط معظم طرق عرض القوائم والمجلدات. وهناك خيارات جديدة ومحسّنة لترتيب النوافذ ودمجها في الشبكات.

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ويندوز 11 يمثل حقبة جديدة للحوسبة

تعود الأدوات المصغرة، وهي نقطة بيع رئيسية لنظام التشغيل ويندوز فيستا لعام 2007، أيضًا. ولكن بدلاً من كونها عائمة عبر الشاشة، فإنها توجد في شريط جانبي على اليسار، وهي مرتبطة أيضًا بخدمات مايكروسوفت.

وهناك بعض التغييرات الأعمق من الواجهة والتصميم. إذ إن عمليات تكامل النظام مع مايكروسوفت تيمز وإكس بوكس تظهر بشكل كبير في إعلانات الشركة.

وتم إعادة تصميم متجر مايكروسوفت – إصدار ويندوز لمتجر التطبيقات – بالكامل ويسمح للتطبيقات الخارجية بالبيع بداخله، دون أخذ حصة كبيرة.

ومن الميزات الجديدة أن ويندوز 11 يشغل تطبيقات أندرويد للهواتف الذكية من خلال متجر تطبيقات أمازون.

وأفاد المستخدمون الأوائل أن وظيفة البحث المضمنة في الإصدار الجديد أسرع بشكل ملحوظ عبر معظم الأجهزة. ولكن تفضل خدمات مايكروسوفت الخاصة عند تقديم نتائج الويب.

وبالنسبة للاعبين، تعد الشركة بأن التقنية الجديدة Direct Storage تؤدي إلى أوقات تحميل أفضل في الألعاب من خلال السماح لبطاقة الرسومات بالوصول إلى قرص التخزين دون المرور عبر المعالج المركزي. ولكن هذه الميزة، مثل بعض الميزات الأخرى، تحتاج إلى أجهزة أحدث لتعمل.

نتيجة لذلك لن يرى كل حاسب جميع المزايا المحتملة للترقية، وقد لا تتمكن بعض الأجهزة من الترقية. ويتضمن الحد الأدنى من المتطلبات نوعًا من شرائح الأمان – تسمى TPM – مثبتة عبر الأجهزة الحديثة.

وتقول الشركة: إذا كان جهازك لا يفي بهذه المتطلبات، فقد لا تتمكن من تثبيت ويندوز 11 وقد ترغب في التفكير في شراء حاسب جديد.

ولكن المستخدمين الذين يستخدمون ويندوز 10 لا يحتاجون للتبديل إذا كان الحاسب لا يزال يعمل. ويستمر دعم ويندوز 10 وتلقي تحديثات الأمان حتى شهر أكتوبر 2025.

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