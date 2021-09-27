معدنو بيتكوين يشترون محطات طاقة للتعدين

يلجأ معدنو عملة بيتكوين إلى شراء محطات طاقة كاملة في إطار جهودهم للثراء من الأصول المضاربة.

وتدير شركة قابضة مقرها ولاية بنسلفانيا تسمى Stronghold Digital Mining حاليًا عملية تعدين بيتكوين. وذلك باستخدام محطة توليد الكهرباء Scrubgrass في مقاطعة فينانغو بولاية بنسلفانيا. التي اشترتها خلال الصيف في عام 2021.

نتيجة لذلك جمعت شركة Stronghold Digital Mining مبلغ 105 ملايين دولار لفتح محطة توليد الكهرباء من أجل مساعي تعدين العملة المشفرة.

ويحرق المصنع حاليًا نفايات الفحم لإنتاج طاقة كافية لتشغيل 1800 جهاز تعدين. ووفقًا لـ Stronghold Digital Mining، تحرق الشركة الآن 600 ألف طن من نفايات الفحم في Scrubgrass سنويًا من أجل تشغيل عملية التعدين.

وهذه المعلومات عامة بسبب إيداعات Stronghold Digital Mining لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، حيث تخطط الشركة للاكتتاب العام.

بالإضافة إلى ذلك تخطط Stronghold Digital Mining لزيادة عمليات تشغيل محطة توليد الكهرباء التي تعمل بواسطة حرق الفحم.

واستحوذت الشركة في شهر أغسطس على محطة طاقة ثانية في ولاية بنسلفانيا، تسمى محطة توليد الكهرباء بانثر كريك. وتتطلع إلى التوسع وتجري مفاوضات حاليًا للاستحواذ على منشأة ثالثة في الولاية.

ويتطلب التعدين معالجات حاسب عالية القدرة من أجل حل المعادلات الرياضية المتقدمة. وتساعد هذه العملية في الحفاظ على دفتر الأستاذ الرقمي للعملات المشفرة، المعروف باسم البلوك تشين.

وعندما يتم حل هذه المشكلات الحسابية، يتلقى المعدنون العملة المشفرة في المقابل. وكلما زادت قوة الحوسبة، زاد عدد المعادلات التي يمكن حلها وزاد الربح.

بالإضافة إلى ذلك تعتبر العملية مكثفة للغاية بحيث لا يمكن للأفراد الربح بناءً على قوة الحواسيب التي يمكنهم الوصول إليها.

اقرأ أيضًا: نتفليكس تعرض فيلم وثائقي عن منصة QuadrigaCX

تعدين بيتكوين عبر محطات توليد الكهرباء

نتيجة لذلك يشتري العديد من المعدنين معدات بقيمة آلاف الدولارات للتعدين. وهذه العمليات التي تقدر بملايين الدولارات يمكنها استخراج ما يكفي من عملات بيتكوين لجعل العملية مربحة في هذه المرحلة.

ومن المتوقع أن يستخدم المعدنون نحو 130 تيراواط ساعي من الطاقة، وذلك وفقًا لمؤشر استهلاك بيتكوين للكهرباء التابع لجامعة كامبريدج.

وكما تشير التقارير، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من بيتكوين هي تقريبًا نفس انبعاثات دولة مثل الأردن، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة.

ويقوم دافعو الضرائب بتمويل أرباح محطة توليد الطاقة الخاصة بشركة Stronghold Digital Mining. ووفقًا لوكالة بلومبرج، تقدم ولاية بنسلفانيا إعفاءات ضريبية لحرق نفايات الفحم.

علاوة على ذلك تولد منشأة بانثر كريك 80 ميجاواط ساعي كحد أقصى. وتضاعف القدرة الصافية الإجمالية لـ Stronghold Digital Mining تقريبًا عبر محطتيها لتصل إلى 165 ميجاواط ساعي.

ومع هذه الإعانات، تحسب Stronghold Digital Mining أن كل عملة تكسبها من خلال التعدين تكلف الشركة أقل من 3000 دولار.

اقرأ أيضًا: البنك المركزي الصيني يحظر معاملات العملات المشفرة