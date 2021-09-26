مقارنة خدمات حماية البريد الإلكتروني من آبل و DuckDuckGo

تلعب خدمات حماية البريد الإلكتروني دورًا رئيسيًا في الوقت الحالي. ولعل أهميتها قد ازدادت بشكل كبير عندما بدأت شركة آبل في تقديمها. وذلك حيث أن خدمة Mail Privacy Protection من آبل قد جذبت اهتمام بأهمية حماية البريد الإلكتروني.

وتعمل خدمة Mail Privacy Protection بشكل رئيسي على حماية المستخدم من التتبع أثناء استخدام البريد الإلكتروني. إلى جانب إمكانية تزويده بعنوان بريد إلكتروني مزيف لتجنب مشاركة بريده الإلكتروني مع المواقع والخدمات.

وتحضر شركة DuckDuckGo هي الأخرى لتوفير خدمة مشابهة. والتي تحمل الاسم Email Protection وبدأت في التوفر في نسختها التجريبية الأولى. وهو ما يجعل المستخدم في حاجة لمعرفة الفروقات بين الخدمتين لاختيار واحدة منهم.

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وتهدف هذه الخدمات بشكل عام لحماية البريد الإلكتروني خصوصًا وخصوصية المستخدم عمومًا. ولعل أول وأبرز فارق بين الخدمتين هو أن خدمة آبل تتوفر حصريًا لمنتجاتها، مثل هواتف آيفون أو لوحيات آيباد. في حين أن خدمة DuckDuckGo تتوفر لجميع الأجهزة.

وتوفر تلك الخدمات إمكانية إخفاء البريد الإلكتروني بشكل كامل. حيث إن خدمة DuckDuckGo توفّر لمستخدمها بريد إلكتروني يحمل اسمها، مثل [email protected] وتعمل تلك الخدمات على إزالة عناصر التتبع من رسائل البريد الإلكتروني الواردة.

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خدمات حماية البريد من آبل و DuckDuckGo

تقدم خدمة DuckDuckGo تجربة استخدام سهلة جدًا. حيث إنها تسمح للمستخدم باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الجديد الخاص به، والذي يكون @duck.com، وعند استلام أي رسالة جديدة يتم إزالة عناصر التتبع منها بشكل كامل ومن ثم تحويلها لبريده الأصلي.

ومن ناحية أخرى فإن خدمة آبل ‘Mail Privacy Protection’ هي عبارة عن مجموعة من الخدمات المدمجة. وتضم إمكانيات منع التتبع، وأيضًا إخفاء عنوان البريد الإلكتروني، إلى جانب التحكم في اختيار التطبيقات والمواقع التي بوسعها إرسال رسائل البريد الإلكتروني لك.

وتزويد المستخدم بعنوان بريد إلكتروني مخصص هو رد DuckDuckGo على خاصية ‘Hide My Email’ التي تتيحها آبل وخدماتها الأخرى كذلك. حيث إنها تمنع التتبع من ناحية، وتخفي البريد الإلكتروني من ناحية أخرى.

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ويعيب خدمة آبل – كما سلف الذكر – أنها جزء لا يتجزأ من نظام التشغيل، ولا يمكن استخدامها إلا من طرف مستخدمي منتجات الشركة. لذلك إن كنت لا تمتلك جهاز آبل فإنه من غير الممكن أن تستخدم هذه الخدمة.

ومن ناحية أخرى فإن خدمة آبل تتيح تحكم أكبر في مميزات الخصوصية والأمان عمومًا. حيث يمكن للمستخدم أن يمنع تلقي الرسائل من أي خدمة في أي وقت نظرًا لأن كل خدمة أو موقع يكون لها عنوان بريد مخصص يتم ضبطه ضمن خيارات الخدمة، وهو عنوان وهمي بالطبع.

ويمكن التحكم في إعدادات إخفاء البريد الإلكتروني من ضمن إعدادات آيكلاود، وذلك كما بالصورة:

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وبالحديث عن خدمة DuckDuckGo فإنها لازالت في المرحلة التجريبية حتى الآن. ويمكن الاشتراك فيها من خلال إعدادات Email Protection الموجودة ضمن إعدادات تطبيق DuckDuckGo Private Browser المتاح مجانًا لأندرويد و iOS.