كل ما تحتاج معرفته عن بديلة جوجل DuckDuckGo

ساهم محرك بحث جوجل في وصول شبكة الإنترنت لما هي عليه الآن. وذلك نظرًا لما يقدمه من سهولة وسرعة في البحث عن أي شيء عبر الشبكة. كما أنه بعث الحياة في ملايين المواقع الناشئة بعرضها ضمن نتائج البحث.

وتقدم شركة جوجل خدمة البحث مجانًا لجميع مستخدمي الإنترنت. إلا أنهم يدفعون ثمن الخدمة بمعلوماتهم التي تحصل عليها جوجل بالاعتماد على عمليات البحث الخاصة بهم.

وفي معظم الأحيان، يتعرض المستخدم لعشرات الإعلانات المتعلقة بما يبحث عنه عبر محرك بحث جوجل. وذلك لأن جوجل تقوم بتتبع عمليات البحث لفهم اهتمامات المستخدمين. ومن ثم تسهل على شركائها استهدافهم بالإعلانات.

ويقبل معظم المستخدمين بهذا الوضع. بل أن بعضهم يرى أنه في مصلحته نظرًا لأنه يساعده على الوصول لإعلانات المنتجات التي يهتم بها. إلا أن البعض الآخر لا يتقبل فكرة التتبع ويرى فيها انتهاكًا للخصوصية. ولهذا ظهر محرك بحث DuckDuckGo.

وتروج منصة DuckDuckGo لنفسها بأنه البديل المثالي لمحرك بحث جوجل. وظهر هذا في آخر حملاتها الترويجية والتي انتشرت بين المستخدمين بقوة. ويقدم محرك البحث خدماته عبر الموقع الإلكتروني، وعبر تطبيقات للهواتف الذكية، وإضافات للمتصفحات.

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محرك بحث DuckDuckGo

ذاع صيت محرك بحث DuckDuckGo في الفترة الأخيرة. وذلك بسبب اهتمام المستخدمين المتزايد بخصوصيتهم أثناء تصفح الإنترنت. ويَعِد المحرك مستخدميه بعدم تسجيل أي بيانات متعلقة بهم. بما في ذلك سجل البحث بالطبع.

ويركز محرك DuckDuckGo على عرض نتائج البحث من المواقع التي تعتمد على بروتوكولات اتصال مشفرة وآمنة. على عكس محركات البحث الأخرى والتي تعرض جميع أنواع المواقع ضمن نتائج البحث في معظم الأحيان.



ويعتمد مستخدمي منصة DuckDuckGo على الهواتف الذكية على التطبيق الرسمي للخدمة. وهو تطبيق متصفح آمن، ويضم خواص منع التتبع والإعلانات بشكل مدمج



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وتقوم جوجل بجمع كمية ضخمة من بيانات المستخدمين. بما في ذلك سجل البحث على جميع أجهزتهم، وكذلك موقعهم الجغرافي. ويتم استخدام هذه البيانات في استهداف المستخدمين بالإعلانات كما سلف الذكر. أما DuckDuckGo فلا تفعل ذلك.

ويتميز محرك البحث نفسه بأنه يمنع تتبع المستخدمين أثناء عملية التتبع. سواء كان ذلك عبر التطبيق أو عبر المتصفح.

وعلى عكس ما يظنه البعض. محرك DuckDuckGo يحقق الربح من خلال الإعلانات أيضًا. لكنه لا يستخدم خواص الاستهداف. بل يعرض لك إعلانات متعلقة بالكلمات المفتاحية التي تبحث عنها فقط. دون الاعتماد على أي بيانات أخرى.



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ويمكن استخدامه عبر الهواتف الذكية إما من خلال التطبيق، والذي يحمل الاسم DuckDuckGo Privacy Browser، أو من خلال فتح الموقع عبر المتصح. ويتوفر التطبيق لكلًا من أندرويد و iOS.

