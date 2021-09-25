تويتر تتيح لك إضافة مواضيع إلى المساحات

بعد معاينة الخيار قيد التطوير الشهر الماضي، أطلقت منصة تويتر الآن اختبارًا مباشرًا لعلامات الموضوعات في المساحات.

ويتيح ذلك للمنصة إبراز محادثات المساحات ذات الصلة للمستخدمين المهتمين فور حدوثها بشكل أفضل، مما قد يوسع نطاق عمليات البث الصوتي.

ويمكن إضافة علامات موضوعات المساحات الجديدة في عملية الإعداد، مع قدرة صناع محتوى المساحات على إضافة ما يصل إلى ثلاث علامات مواضيع لكل جلسة.

وقالت المنصة: عند إنشاء مساحة أو جدولتها، يمكن لبعضكم عبر أندرويد اختيار ما يصل إلى 3 مواضيع لوضع علامة عليها من قائمة أهم 10 مواضيع لدينا. لكنها 10 مواضيع في الوقت الحالي وتتوسع بينما بعد.

لذلك فإن خياراتك محدودة إلى حد ما في الوقت الحالي في ظل وجود 10 علامات فقط في المجموع تقتصر على اللغة الإنجليزية ومتاحة عبر أندرويد فقط.

ولكن لا تزال الفكرة في أنها توفر للمنصة طريقة أخرى لزيادة الوصول إلى المساحات من خلال عرض عمليات البث للأشخاص بناءً على الموضوعات التي يتفاعلون معها في التطبيق.

وتتماشى الموضوعات العشرة الأولى – الأعمال والمال والموسيقى والرياضة والتكنولوجيا والألعاب والأخبار العالمية والترفيه والفنون والثقافة والمنزل والأسرة والوظائف – مع الموضوعات الموجودة حاليًا عبر تويتر، التي يمكن للأشخاص اختيار متابعتها للحصول على المحتوى ذي الصلة ضمن الجداول الزمنية.

وتعرض المنصة في الوقت الحالي المساحات من الأشخاص الذين تتابعهم في الجزء العلوي من التطبيق، حيث كانت Fleets.

ومع هذه الإضافة، قد تتطلع المنصة أيضًا إلى توسيع ذلك ليشمل المواضيع في المساحات التي تتابعها أيضًا. وذلك لإبقاء الأشخاص على اطلاع دائم بالمحتوى ذي الصلة.

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تويتر تختبر المواضيع ضمن المساحات لتحسين الاكتشاف

قد تتطلع تويتر أيضًا إلى إبراز المساحات ذات الصلة في علامة التبويب المساحات المخصصة. التي من المفترض أن تصل إلى جميع المستخدمين في مرحلة ما في المستقبل.

وفي كلتا الحالتين، تعد الإضافة مهمة لأنه بينما يمكن أن تكون المساحات خيارًا جذابًا. ولكن ليس لديك في الوقت الحالي أي طريقة لمعرفة وقت حدوث معظم عمليات البث الصوتي. إلا إذا كنت تتابع كل الأشخاص في التطبيق.

وإذا أرادت المنصة زيادة استخدام الصوت الاجتماعي وتعزيز التفاعل من خلال عمليات البث. فإنها تحتاج أيضًا إلى عرض كل المساحات على أكبر جمهور محتمل.

نتيجة لذلك يعد التركيز على الاهتمامات الرئيسية خطوة أساسية تساعد في تعزيز المستمعين والاشتراكات، بناءً على محتوى المساحات.

وإذا لم تتمكن المنصة من جعل الاكتشاف يسير في الطريق الصحيح. فإن الناس يفقدون الاهتمام بالمساحات بسرعة كبيرة. ويتوقفون عن المحاولة إذا لم يتمكنوا من العثور على ما يريدون دون بذل جهد كبير.

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