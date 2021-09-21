مقارنة بين متجري الألعاب Steam و Epic Games

نجح متجر Steam في السيطرة على سوق ألعاب الحاسب الشخصي لسنوات طويلة. وبالنسبة لعدد كبير من المستخدمين فهذا المتجر هو المتجر الأهم والذي لا يستطيع متجر آخر منافسته، وهذا إلى أن جاء متجر Epic Games.

وحقق متجر Epic Games Store نجاحًا ضخمًا في السنوات الأخيرة. خصوصًا لأنه يأتي من طرف شركة Epic Games مطورة لعبة فورتنايت ومحرك ألعاب Unreal Engine. وقد ذاع صيته لأنه قدم مجموعة كبيرة من الألعاب المجانية، ولازال حتى الآن يقدم لعبتين مجانيتين بشكل أسبوعي.

ويقدم المتجرين خدمة متماثلة إلى حد كبير. حيث يمكن من خلالهم شراء الألعاب وتحميلها، أو تحميل الألعاب المجانية كذلك. لكن تظل هناك فوارق بينهم بالرغم من ذلك.

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وقد تأسس متجر Steam على يد شركة Valve والتي طورت مجموعة من أبرز سلاسل الألعاب مثل Half-Life و DOTA و Counter-Strike. وبدأ المتجر في عام 2003 مما يجعله واحد من أقدم المتاجر على الإطلاق. ويتم استخدامه إما من خلال المتصفح أو من خلال تطبيقه المخصص.

ومن ناحية أخرى فإن متجر Epic Games حديث العهد. حيث تم إطلاقه في نهايات عام 2018 وكان يستخدم أساسًا لتحميل ولعب فورتنايت. لكنه نجح لاحقًا في توفير كمية ضخمة من الألعاب وبعضها كان حصريًا.

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مقارنة Steam و Epic Games

يتفوق متجر ألعاب Epic Games Store على متجر Steam من ناحية واجهة الاستخدام. وبالرغم من أن هذه النقطة ترجع إلى ذوق المستخدم. إلا أن متجر Epic قد وفر واجهة أبسط ومقسمة بشكل أفضل.

وذلك في حين أن متجر Epic Games يتفوق إلى حد كبير من حيث جودة الألعاب التي يتم تقديمها. وذلك طبقًا للإحصاءات. في حين أن Steam يتفوق إلى حد كبير من حيث تنوع الألعاب التي يتم تقديمها من خلاله.

ولعل واحد من أبرز العوامل التي تهم المستخدمين هو سعر البيع النهائي للألعاب. وهنا يتفوق Steam في بعض الأسواق. في حين أن Epic Games تتفوق بشكل ضخم من حيث نسبة الأرباح التي يحصل عليها المطورون من بيع ألعابهم.

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ومن ناحية أخرى فقد أثبت متجر Epic Games Store أنه الأفضل على الإطلاق من حيث الفوائد والهدايا التي يحصل عليها اللاعبين. وذلك لأنه يقدم ألعاب مجانية بشكل أسبوعي كما سلف الذكر. وقد هز المتجر عرش قطاع الألعاب عندما قدم لعبة GTA V مجانًا لجميع اللاعبين في العام السابق.

وبين فترة وأخرى يوفر Steam ألعابًا مجانية لفترة محدودة هو الآخر. إلا أنها لا تقارن بما يقدمه متجر Epic من ناحية أخرى.

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ومن ناحية أخرى فإن متجر Steam يتفوق بدون منافس فيما يتعلق بالمميزات المتعلقة بالتواصل الاجتماعي. حيث يتيح لمستخدميه نشر المنشورات والتعليق عليها والتواصل فيما بينهم بشكل ممتاز.

أفضل متجر ألعاب للحاسب الشخصي

لا يمكننا أن نتفق على تفوق أحد المتجرين على الآخر بشكل قاطع. إلا أن الخيار الأذكى بالنسبة للاعب أو المستخدم هو الاعتماد على المتجرين في نفس الوقت. وذلك من خلال شراء الألعاب ذات الخصومات وتحميل الألعاب المجانية من Epic Games في ظل استخدام Steam في التواصل والعروض الخاصة الموجهة لبعض الدول.

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لكن من ناحية أخرى يرى البعض أن متجر Steam هو الأفضل في العموم. ولعل ما يساعده على ذلك هو قدمه وتعلق اللاعبين به.