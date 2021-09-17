مقارنة بين هاتفي آيفون 13 و آيفون 13 برو

يتشابه هاتفي آيفون 13 وآيفون 13 برو من ناحية حجم الشاشة والمعالج فقط، ويختلفان في الكثير من الأمور الإضافية.

ويظهر الاختلاف واضحًا في الكاميرا كما جرت العادة، حيث يأتي آيفون 13 برو ماكس بكاميرا ثلاثية العدسات بينما يكتفي آيفون 12 بكاميرا ثنائية العدسة.

وقد استخدمت آبل هذا العام شاشة جديدة في آيفون 13 برو، وتدعم الشاشة الجديدة تقنية Promotion.

وقد يختلط الأمر على البعض في الفروق الموجودة بين الهاتفين، لذلك نقدم لكم هذه المقارنة الشاملة.

الفرق بين شاشة آيفون 13 وآيفون 13 برو

يأتي الهاتفين بشاشة بحجم 6.1 بوصة مصنعة بتقنية Super Retina XDR من آبل، وهي تعتبر نسخة آبل من شاشات OLED المميزة.

كما يقدم الهاتفين دقة العرض نفسها وهي 2532×1170 بيكسل، وذلك يعني 460 بيكسل في البوصة الواحدة.

كما يقدم آيفون 13 برو معدل سطوع أعلى قليلًا من آيفون 13، حيث يصل إلى 1000 نقطة إضاءة بدلًا من 800 في آيفون 13.

ولكن بدلًا من الاعتماد على معدل 60 هرتز لتحديث الشاشة، فإن آيفون 13 برو يأتي بمعدل تحديث 120 هرتز.

وتسمح تقنية Promotion التي يعتمد عليها نموذج برو للشاشة بالتكيف مع معدل التحديث الذي يحتاجه المستخدم.

لذلك تجد أن معدل التحديث يزداد ليصل إلى 120 هرتز عند مشاهدة مقاطع الفيديو أو اللعب عبر الهاتف أو حتى تصفح الهاتف.

ولكن ينخفض معدل التحديث عندما تقف لمشاهدة صورة ثابتة أو قراءة مقال ما، وتستطيع الشاشة الإنخفاض حتى 10 هرتز.

ويجعلك هذا تشعر بأن التحكم في الهاتف سهل وسلس، وذلك دون استهلاك الكثير من البطارية.

ويفتقر هاتف آيفون 13 إلى هذه المميزات، حيث تعمل شاشته بمعدل تحديث 60 هرتز ثابتة لا يمكن أن تنخفض.

كما تدعم شاشة الهواتف التقنيات التالية بدون فرق بين آيفون 13 و13 برو وهي :

تقنية True Tone لضبط ألوان الشاشة

Haptic Touch من أجل ردة فعل الضغط المستمر على الشاشة

تقنية HDR لعرض المحتوى بوضوح عالي

التصميم

لم يختلف التصميم كثيرًا بين هاتف آيفون 13 ونموذج برو، حيث يعتمد كلا الهاتفين على حجم 6.1 بوصة للشاشة، لذلك تجد الجهازين متشابهين كثيرًا.

ولكن يظهر الاختلاف واضحًا من ناحية اللون والكاميرا، حيث تأتي كاميرا آيفون 13 برو ثلاثية العدسة بدلًا من العدسة الثنائية في آيفون 13.

ويعتمد الجهازين أيضًا على تصميم نتوء الكاميرا الأمامية المخفض، حيث تم تصغيره بنسبة 20٪ عن الإصدارات القديمة.

أداء الأجهزة وعمر البطارية

يعتمد كلا الجهازين على معالج A15 Bionic الجديد من آبل، وهو يقدم 6 أنوية للمعالج المركزي مع محرك عصبي مزود ب 16 نواة من أجل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

ويظهر الاختلاف من ناحية المعالج بين الهاتفين في أنوية المعالج الرسومي، حيث يأتي آيفون 13 برو مع 5 أنوية للمعالج الرسومي بدلًا من 4 أنوية في آيفون 13.

ولم تعلن آبل بعد عن حجم البطارية الرسمي، ولكنها تقول بأن أداء البطارية يزيد بمعدل ساعة ونصف في آيفون 13 برو و ساعتين ونصف في آيفون 13.

كما لم تكشف بعد عن حجم الذاكرة رسميًا، ولكن يتوقع أغلب المحللين أن يأتي آيفون 13 بمساحة 4 جيجابايت و 13 برو بمساحة 6 جيجابايت.

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الفروق في الكاميرا

تعتبر الكاميرا الفرق الأوضح والأكبر بين الجهازين، حيث يأتي النموذج الإحترافي بكاميرا ثلاثية العدسة مقارنةً بكاميرا ثنائية في النموذج المعتاد.

وتعمل العدسة الإضافية في نموذج برو كعدسة تقريب بصري لمحبي أسلوب ماكرو في التصوير، ولكن يأتي الهاتفين بعدسة واسعة الزاوية.

ويمتلك هاتف آيفون 13 مستشعر LiDAR من أجل تقنيات الواقع المعزز واستخدامتها المختلفة، ولكن لا يتم استخدام هذا المستشعر كثيرًا في الأوقات الحالية.

ومن ناحية تصوير الفيديو فإن الهاتفين يستطيعان التقاط الفيديو بدقات متقاربة، وكلاهما يدعم الوضع السينمائي من أجل تعديل الفيديو والتركيز فيه.

ولكن يستطيع نموذج برو التقاط الفيديو بتنسيق ProRes المميز والذي يستخدمه المحترفون دائمًا في تصوير مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

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المقارنة التفصيلية بين الهاتفين

نستعرض في الجدول بالأسفل أهم الجوانب المختلفة بين الهاتفين، وإذا لم يذكر جانب بعينه، فهذا يعني أنه متشابه بينهما.

آيفون 13 آيفون 13 برو حجم الشاشة 6.1 بوصة بتقنية SuperRetina XDR OLED 6.1 بوصة بتقنية SuperRetina XDR OLED تقنية Promotion / معدل تحديث 120 هرتز ❌ ✅ الملمس النهائي ألومونيوم الفولاذ المقاوم للصدأ Stainless Steel المعالج A15 Bionic A15 Bionic ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجابايت 6 جيجابايت عدد أنوية المعالج المركزي 6 أنوية 6 أنوية عدد أنوية المعالج الرسومي 4 أنوية 5 أنوية معيار مقاومة الماء والأتربة IP68 IP68 عمر البطارية تسجيل حتى 19 ساعة تسجيل حتى 22 ساعة الكاميرا الخلفية عدسة ثنائية بقوة 12 ميجابكسل عدسة ثلاثية بقوة 12 ميجابكسل قدرة التقريب البصري 2x 6x تقنية تسجيل الفيديو تقنية Dolby Vision HDR حتى 4K مع 60 إطار في الثانية تقنية Dolby Vision HDR حتى 4K مع 60 إطار في الثانية مستشعر LiDAR ❌ ✅ تنسيق ProRes لمقاطع الفيديو ❌ ✅ تنسيق ProRAW للصور ❌ ✅ الوضع السينمائي ✅ ✅ الاتصال بشبكات الجيل الخامس ✅ ✅ الوزن 174 جرام 204 جرام اختيارات مساحة التخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت مساحة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت سعر النموذج الأقل بدايةً من 800 دولار بداية من 1000 دولار

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