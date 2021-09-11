مراجعة شاملة لهاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي

قطعت شركة سامسونج شوطًا طويلًا في فئة جديدة تمامًا من الهواتف الذكية بإصدارها الجيل الثالث من هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي.

نتيجة لذلك أثبتت الشركة أن الهواتف القابلة للطي أصبحت جاهزة للمستهلك العادي.

وبذلت سامسونج الكثير من الجهد لإصدار هاتف قابل للطي يعتبر الأفضل حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك يأتي الهاتف بتصميم أكثر مرونة مع تقديم وظائف أكثر مما يمكنك الحصول عليها في أي هاتف آخر قابل للطي اليوم.

تصميم هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي

يأتي هاتف Galaxy Z Fold 3 بتصميم يشبه الكتاب حيث تتحد الشاشتين مع آلية مفصل تسمح لك بطيه وفتحه.

وأجرت الشركة تحسينات ملحوظة على المفصل الذي أصبح أكثر مرونة عند طي الهاتف وفتحه بشكل متكرر.

وأصبح التصميم أكثر متانة. وتدعي سامسونج أن هاتفها القابل للطي أقوى بنسبة 80 في المئة من النموذج السابق.

وبشكل عام، يبدو تصميم الهاتف رائع بالرغم من وزنه الثقيل وحجمه السميك حيث يأتي بوزن يصل إلى 271 جرام.

ويتميز أيضًا بميزة مقاومة الماء وفقًا لتصنيف IPX8. ولكن هذا يعني أنك لن تكون قادرًا على حمله في كل مكان خاصة عند الذهاب للشاطئ. وذلك لأنه ليس مقاومًا للغبار حيث تكون حبات الرمل هو العدو الأول للهاتف حتى تجد الشركة حل لها في النماذج القادمة.

ولكن الأمر المؤكد من ناحية أخرى هو أن الثمن المدفوع يستحق لأنك تكون قادر على استخدام هاتف ذكي بشاشة كبيرة يشبه الجهاز اللوحي.

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الشاشة

تأتي كلا الشاشتين في هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي من نوع Dynamic AMOLED. نتيجة لذلك هما محميتان بزجاج من نوع Corning Gorilla Glass Victus. وتأتي شاشة الغلاف بقياس 6.2 إنشات وبدقة 832×2268 بكسل.

علاوة على ذلك تأتي الشاشة الداخلية بقياس 7.6 إنشات وبدقة 1768X2208 بكسل عند فتحها مع دعم معدل التحديث 120 هرتز. إلى جانب نسبة عرض إلى ارتفاع تتيح لك قراءة الكتب الإلكترونية وتصفح مواقع الويب بسهولة وسلاسة.

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الكاميرات

تعد كاميرات هاتف Galaxy Z Fold 3 جيدة. ولكن ليست رائدة، حيث تفوقت عليها كاميرات هاتف S21 Ultra Galaxy من سامسونج.

من ناحية أخرى يأتي هاتف Galaxy Z Fold 3 بتقنية الكاميرا أسفل الشاشة UDC بدقة 4 ميجابكسل. التي تعتبر بحسب الشركة مناسبة لمكالمات الفيديو.

وتستخدم جميع العدسات الخلفية مستشعر بدقة 12 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا في شاشة الغلاف بدقة 10 ميجابكسل.

مواصفات هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي

يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 888. بالإضافة إلى ذلك هناك ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين بسعة 256/512 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بإصدار نظام التشغيل أندرويد 11. من ناحية أخرى يدعم بصمة الأصبع والمساعد الصوتي بيكسي وتجربة سطح المكتب عبر Samsung DeX وخدمة سامسونج باي

بالإضافة إلى ذلك لا يدعم الهاتف زيادة السعة التخزينية عبر بطاقة microSD. ويأتي بثلاثة خيارات من الألوان هي الأسود والفضي والأخضر مع دعم تصوير الفيديو بجودة تصل إلى 4K لجميع الكاميرات.

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عمر البطارية

تبلغ سعة بطارية الهاتف القابل للطي 4400 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 11 واط ويدعم الشحن عبر منفذ USB Type-C 3.2. ولا يوجد شاحن مرفق في علبة الهاتف.

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دعم قلم S Pen

قامت شركة سامسونج بإطلاق نموذجين من قلم S Pen يتوافقان مع هاتف Galaxy Z Fold 3 ويدعمان ميزة Air Command للتحكم دون لمس. ولكن كلا القلمين يباعان بشكل منفصل.

نتيجة لذلك إذا كنت تريد ميزات البلوتوث والإيماءات الإضافية فإنه يتعين عليك شراء نموذج S Pen Pro الذي يأتي بحجم أكبر قليلًا. وهو مصمم لإرجاع الطرف إذا تم تطبيق الكثير من الضغط. ويتوافق القلم مع أي جهاز جالاكسي يدعم S Pen.

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هل يجب عليك شراء هاتف Galaxy Z Fold 3القابل للطي

يمكنك شراء الهاتف إذا كنت من المستخدمين الذين يهتمون بشراء كل ما هو جديد في عالم الهواتف الذكية أو تحتاج إلى كتابة الملاحظات بشكل متكرر أو تمارس الرسم كثيرًا أو تشاهد الكثير من مقاطع الفيديو أو تمارس الألعاب. ولكن الهاتف غير مناسب للأشخاص الذين يهتمون بالتصوير، إذ لا يحتوي على أفضل كاميرا.

جدير بالذكر أن الهاتف متوفر الآن للطلب المسبق في أمازون السعودية، مع خصم 25 في المئة وقلم S Pen وشاحن لاسلكي بسعر يبدأ من 6799 ريال سعودي بالإضافة إلى الشحن المجاني.