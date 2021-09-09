استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية

يتخيل معظمنا الذكاء الاصطناعي بأنه أمر شديد التعقيد ويتم استخدامه في المعامل على يد الباحثين فقط. إلا أن هذا المجال يخدم عشرات الاستخدامات ويظهر في مئات الخدمات التي نتعامل معها بشكل يومي.

ويستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات أكثر تقدمًا وتعقيدًا وهذا أمر لا شك فيه. خصوصًا مع تقنيات مثل تعلم الآلة والخوارزميات.

وتظهر تلك التقنيات في حياتنا اليومية من خلال التطبيقات والخدمات التي تعتمد عليه. وهي أكثر مما قد يتوقعه المستخدم الطبيعي. كما أن بعض المجالات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل شبه كامل.

اقرأ أيضًا: سنغافورة تستخدم الروبوتات لإجراء دوريات

الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية

تختلف نماذج الذكاء الاصطناعي من حيث مدى تعقيدها وقدراتها. إلا أنها تظهر في تطبيقات وخدمات قد يظنها البعض بسيطة. وأولى الأمثلة على ذلك هي خدمات الملاحة والخرائط.

وذلك حيث إن خدمة مثل خرائط جوجل تستخدم هذه التقنية في حساب متغيرات عديدة. مثل سرعة حركة المركبة أو مدى الازدحام داخل طرق وأماكن معينة. إلى جانب أن هذه التقنيات تستخدم في حساب المدة التي يحتاجها السائق للوصول لوجهته.

وتظهر نفس التقنيات في تطبيقات الرحلات التشاركية مثل تطبيق أوبر. حيث يعتمد التطبيق على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لحساب المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه المستخدم عند الوصول إلى رحلته. كما تستخدم أيضًا في حساب وقت الانتظار.

وقد صرّح مدير قسم تعلم الآلة في شركة أوبر أن التطبيق يعتمد على بيانات تم جمعها من ملايين الرحلات السابقة في تحديد أمور عديدة مثل الطريق المثالي أو تكلفة الرحلة.

اقرأ أيضًا: جوجل تجعلنا ندرب الذكاء الاصطناعي عبر reCAPTCHA

مجالات التصوير والبريد الإلكتروني وغيرها

يتم الاعتماد على AI أيضًا في تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد. حيث تتوفر تطبيقات عديدة تعمل على تحويل الصور من وضعها الطبيعي ثنائي الأبعاد إلى هيئة ثلاثية الأبعاد قادرة على الحركة بشكل تفاعلي.

ولعل واحدة من التقنيات الأساسية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي هي تقنية التعرف على الوجه. وهي التي تستخدم في خواص مثل Face ID في هواتف آيفون. أو Windows Hello في الحواسيب المكتبية.

اقرأ أيضًا: ما هو نظام مايكروسوفت للمصادقة Windows Hello

ومن ناحية أخرى فجميع تقنيات المساعدة الصوتية تعتمد على هذه التقنيات. بما في ذلك مساعد آبل الشخصي Siri ومساعد جوجل الشخصي وصولًا إلى أليكسا من أمازون.

ويتم استخدام تقنيات AI في تطبيقات إدارة البريد الإلكتروني. وذلك للتعرف على رسائل البريد المزعجة ونقلها إلى مجلد الرسائل المزعجة. إلى جانب الاعتماد على تقنيات شبيهة في التطبيقات المصرفية.

ويعتبر مجال السيارات ذاتية القيادة من أهم المجالات التي تعتمد على تقنيات AI وتعلم الآلة في الوقت الحالي. مع توقعات لنمو كبير لهذا المجال في السنوات القادمة.

اقرأ أيضًا: كيف تسببت جوجل في تأسيس واحدة من أهم منافسيها