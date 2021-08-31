ما هو نظام مايكروسوفت للمصادقة Windows Hello

تلعب أنظمة المصادقة دورًا رئيسيًا في الأمن الإلكتروني. حيث إنها تعمل على تأكيد هوية المستخدم عند إجراء عمليات حساسة مثل تسجيل الدخول أو الدفع عبر الإنترنت. ولا شك أن نظام Windows Hello يعتبر واحدًا من أبرز هذه الأنظمة.

ويعمل نظام مايكروسوفت للمصادقة، Windows Hello، على توثيق وإثبات صحة هوية المستخدم ضمن الاتصال الآمن. وتتوفر هذه الخاصية في الأجهزة العاملة بنظام تشغيل ويندوز.

ويستبدل نظام المصادقة كلمات المرور التقليدية. ويمكن أن يأتي على شكل مستشعر للبصمة، مستشعر لقزحية العين، أو بالاعتماد على تقنيات التعرف على الوجه. إلى جانب أنه يقدم تجربة استخدام أفضل وأكثر سلاسة.

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نظام مايكروسوفت للمصادقة Windows Hello

تقدم أنظمة المصادقة بديلًا ممتازًا لكلمات المرور التقليدية. خصوصًا أنها تعاني من مشاكل رئيسية والتي قد تسبب ثغرات أمنية.

ومن أهم مشاكل كلمات المرور التقليدية هي أن المستخدمين يميلون لاستخدام كلمات مرور سهلة التذكر، أو استخدام نفس كلمة المرور على أكثر من منصة أو خدمة. لكن في ظل وجود خدمات المصادقة يمكن للمستخدم أن يختار كلمات مرور صعبة ومعقدة، خصوصًا أنه لن يحتاج لكتابتها بشكل مستمر.

وبالفعل، تعتمد عدد من الشركات على أنظمة المصادقة كبديل لكلمات المرور. مثل آبل والتي تعتمد على التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع، وكلك مصنعي هواتف أندرويد.

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ويلعب نظام Windows Hello دورًا رئيسيًا في هذا القطاع. حيث إن يعد وسيلة المصادقة الرئيسية في حواسيب ويندوز.

ويعتمد النظام على إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لوجه المستخدم في حالة الاعتماد على تقنيات التعرف على الوجه، أو على بصمة قزحية العين في حالة اختيارها كوسيلة للمصادقة. بينما تظل بصمة الإصبع هي الوسيلة الأسهل.

ويعتمد النظام على بروتوكول أمني يعرف باسم FIDO والذي تم تأسيسه في عام 2014، وهو الذي يسمح بتوفير طبقات حماية إضافية عند تسجيل الدخول بالاعتماد على تلك الخدمة. ويطور FIDO أكثر من 250 شركة منها باي بال، لينوفو، والمزيد.

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وبدأت نظام Windows Hello في الانتشار رويدًا رويدًا، حتى وصل إلى 150 مليون مستخدم نشط حول العالم في مايو 2020. ويحتاج النظام لمواصفات محددة من جانب العتاد لكي يعمل. وفي العادة فهو يأتي في الحواسيب المحمولة من الفئة الرائدة.

ولا ينافس النظام بشكل مباشر ضد أي نظام آخر، حيث إن حصري تمامًا لنظام تشغيل ويندوز. لكن لديه منافسين غير مباشرين مثل Face ID من آبل، وتقنيات التعرف على الوجه في هواتف سامسونج. بينما يتشارك مع هذه الأنظمة في جانب إيجابي، وهو حفظ بيانات المصادقة على الجهاز وليس على خوادم خارجية.