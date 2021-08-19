منصة YikYak تعود مرة أخرى.. تعرف عليها

عادت منصة YikYak مرة أخرى إلى الحياة. وذلك بعدما تم إيقافها في عام 2017 بعدما فشلت في التعامل مع المشاكل التي تعرضت إليها حينها.

وقد أعلنت المنصة عن عودتها مرة أخرى عبر تويتر. وستعود على شكل تطبيق iOS فقط في الفترة الحالية. وكانت المنصة تقدم تجربة تواصل اجتماعي مغايرة إلى حد كبير، كما كانت تعتمد على سرية الهوية.

وقد تأسست المنصة في عام 2013 على يد كلًا من Tyler Droll و Brooks Buffington الطلاب في جامعة فورمان بجنوب كارولاينا.

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ما هي منصة YikYak

تتيح المنصة لمستخدميها إنشاء مواضيع حوارية، وهي التي تحمل الاسم Yaks. لكن هذه المواضيع تظهر فقط للمستخدمين الموجودين في نطاق خمسة أميال فقط. أي أنها منصة تواصل للأشخاص القريبين من بعضهم البعض.

وكان الغرض الأساسي لإنشاء المنصة هو السماح للطلاب الجامعيين بالنميمة على بعضهم البعض. ونظرًا لأنها منصة تواصل اجتماعي أولًا وأخيرًا فكانت تضم خاصية تحمل الاسم Yakarama. وهي درجة يمتلكها كل مستخدم بناءًا على مدى إعجاب المستخدمين الآخرين بمواضيعه وردوده.

ولاحقًا بدأ التطبيق في السماح لمستخدميه بمشاهدة الـYaks والتفاعل معها حتى ولو كانت بعيده عنهم. ولاحقًا في 2016 تم السماح للمستخدمين بتعديل ملفاتهم الشخصية وإضافة نبذة عنهم. وأيضًا إخفاء هوياتهم بالاعتماد على معلومات رمزية.

ونظرًا لأن الشبكة كانت تسمح لمستخدميها بكشف هويتهم فهذا قد سمح لهم بمشاركة محتوى عنصري ومسيء. إلى جانب استخدام المنصة في التنمر على الأخرين، وزادت المشاكل بعدما تواجدت ثغرة في التطبيق تسمح بكشف هوية مستخدميه.

ونظرًا للمشاكل الذي سببها التطبيق فقد خسر 76% من مستخدميه مع حلول عام 2016. واتخذت YikYak قرارها بإغلاق التطبيق في أبريل 2017.

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وقد أعلنت الشركة اليوم عن عودة تطبيقها على iOS كما سلف الذكر، مع وعود بإطلاق إصدار أندرويد سريعًا. ولا أحد يعلم كيف سيتقبل المستخدمين عودة التطبيق، وما إذا كان المستخدمين الذين لم يجربوه قبل إغلاقه سيهتمون به أو لا.

ولم يكشف التطبيق عن كيفية مقاومته للمحتوى المسيء أو الضار. إلا أن الـYaks التي ستضم أكثر من 5 تصويتات سلبية سيتم إزالتها بشكل تلقائي. ولا شك أن جميع منصات التواصل الاجتماعي تواجه مشاكل كبيرة في إدارة المحتوى الذي ينشره مستخدميها، وYikYak ليست استثناءًا.

وسيقدم التطبيق مميزاته الأساسية مرة أخرى. وهي سرية الهوية والاعتماد على الموقع الجغرافي. إلى جانب أنه سيتوفر فقط في الولايات المتحدة حاليًا.