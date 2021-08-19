خوارزميات DeepMind تسهل علاج الأمراض النادرة

يعتمد عدد كبير من التقنيات والأجهزة على خوارزميات معينة. وهذه الخوارزميات هي التي تساعد أجهزة الحاسب على القيام بعمليات محددة بغرض التوصل للنتائج المرغوبة. ولعل شركة DeepMind من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال.

وتعد شركة DeepMind من أبرز الشركات المملوكة لألفابيت، الشركة الأم لجوجل. كما أنها عبارة عن معمل متكامل يقع في مدينة لندن بالمملكة المتحدة الأمريكية.

وقد انضم “جون جامبر” إلى فريق عمل الشركة سابقًا في عام 2017. ومهمته الأساسية كانت العمل على بناء وتطوير خوارزميات جديدة، وتحديدًا خوارزميات مخصصة لتوقع الأشكال ثلاثية الأبعاد 3D Shapes للبروتينات الحيوية. لكن يبدو أنه قد نجح في ذلك بشكل أكبر من كل التوقعات.

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خوارزمية DeepMind وتأثيرها

ظلت عملية التنبؤ بالهيئات ثلاثية الأبعاد للبروتينات معقدة جدًا. إلا أن برنامج AlphaFold والذي طوره “جامبر” وفريقه قد نجح في وضع حجر الأساس للقيام بهذه العملية.

ويمتلك “جامبر” خلفية علمية واسعة. والتي تتضمن علوم مثل الفيزياء، الكيمياء والرياضيات. وقد نُسب هذا الإنجاز إلى DeepMind من ناحية، و”جامبر” وفريقة من ناحية أخرى.

وفي يوليو الماضي تم طرح الأوراق العلمية الخاصة بهذا الإنجاز للجميع. إلى جانب مشاركة توقعات أشكال البروتينات التي توصل إليها البرنامج. وذلك لجميع البروتينات الموجودة ف جسم الإنسان إلى جانب البروتينات الموجودة في أجسام عشرين كائن حي آخر.

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ويتكون جسم الإنسان من عدد ضخم من البروتينات. وبفضل هذا الإنجاز العلمي الكبير سيكون المتخصصين قادرين على التعامل معها بشكل أفضل. إلى جانب أن عملية معالجة الأمراض النادرة وسريعة الإنتشار ستكون أسهل بكثير.

وسيتمكن الباحثين من الاعتماد على الخوارزمية الجديدة للتوصل إلى علاجات للأمراض النادرة على وجه التحديد. إلى جانب أن نفس التقنية ستساعد في إنتاج عقارات للأمراض المستحدثة مثل فيروس كوفيد-19.

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وفي حالة تكرار جائحة فيروس كوفيد-19 فسيكون الباحثين قادرين على إنتاج عقاقير سريعة وفعالة، وهذا حسبما صرّح “جامبر”. إلا أنه يرى أن الاستخدام الأكثر تأثيرًا لهذه الخوارزمية الجديدة سيكون في علاج الأمراض النادرة كما سلف الذكر، والتي تصعب دراستها والتعرف عليها.

ولعل الأمراض الاستوائية تعد من أبرز الأمراض النادرة صعبة العلاج. كما توقع “جامبر” أن ابتكاره الجديد، AlphaFold، سيقود إلى مزيد من الإنجازات خلال الأعوام العشرة القادمة. موضحًا أن هذا البرنامج يساعد في حل مشكلة ظلت قائمة لأكثر من خمسين عامًا.

