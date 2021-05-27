جوجل تطور خوارزميات الرعاية الصحية

أبرمت شركة جوجل صفقة للوصول إلى سجلات المرضى من شركة الرعاية الصحية HCA، التي تدير 181 مستشفى وأكثر من 2000 موقع للرعاية الصحية في 21 ولاية.

حتى تتمكن شركة التكنولوجيا من تطوير خوارزميات الرعاية الصحية، وذلك وفقًا لتقارير صحيفة وول ستريت جورنال.

وتخزن جوجل بيانات مجهولة المصدر من السجلات الصحية للمرضى والأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت.

ويتم استخدام هذه البيانات لبناء برامج يمكن أن تسترشد بها القرارات الطبية التي يتخذها الأطباء.

ووصفت صحيفة وول ستريت جورنال الصفقة بأنها متعددة السنوات، دون تحديد عدد السنوات.

ومع تحول السجلات الصحية إلى الشكل الرقمي على مدار السنوات القليلة الماضية، بحثت المستشفيات وشركات التكنولوجيا عن الفرص للاستفادة من وفرة المعلومات الطبية الرقمية التي تم جمعها في زيارة كل طبيب.

وتتعامل مايكروسوفت وأمازون أيضًا مع المستشفيات لتحليل معلومات المرضى الخاصة بهم.

جوجل والرعاية الصحية:

دخلت جوجل سابقًا في شراكة مع نظام الرعاية الصحية Ascension لجمع سجلات المرضى في مشروع سري يسمى Project Nightingale.

وتعرضت الشركة لانتقادات لأنها بدأت بالمشروع دون الكشف عن العمل للمرضى والأطباء.

وتعد HCA مكسبًا كبيرًا لشركة جوجل، نظرًا لأن منشآتها تتعامل مع 5 في المئة من خدمات المستشفيات المقدمة في الولايات المتحدة – نحو 30 مليون تفاعل مع المرضى كل عام.

وإلى جانب استخدام هذه البيانات لتطوير الخوارزميات، يمكن لشركة جوجل أيضًا إنشاء أدوات رعاية صحية بشكل مستقل ومن ثم تمريرها إلى HCA لاختبارها بمفردها.

وقال كريس ساكالوسكي، المدير الإداري للرعاية الصحية وعلوم الحياة في Google Cloud، لصحيفة وول ستريت جورنال: نريد دفع حدود ما يمكن للطبيب القيام به في الوقت الفعلي باستخدام البيانات.

وتسمح قوانين خصوصية الرعاية الصحية في الولايات المتحدة للمستشفيات بمشاركة المعلومات مع المتعاقدين.

وتسمح للباحثين بتحليل بيانات المرضى دون إذن صريح من هؤلاء المرضى.

ويمكن لشركات الرعاية الصحية استخدام هذه المعلومات بأي طريقة تراها مناسبة، بما في ذلك زيادة الأرباح.

وحققت HCA أرباحًا بقيمة 3.75 مليارات دولار خلال عام 2020، على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وقالت منظمة NNU في شهر فبراير: إن الشركة تعطي الأولوية للدخل على سلامة المرضى والموظفين.

وأبلغت منظمة NNU عن نقص في الموظفين وتخفيضات في معدات الحماية الشخصية.





