تفرض شركة آبل رقابة على الكلمات والعبارات التي يمكن للعملاء نقشها على المنتجات في الصين وهونغ كونغ وتايوان، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن منصة المشاركة المجتمعية CitizenLab ومقرها بروكسل.

ولطالما قالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون إنها تقوم بتصفية طلبات النقش لتجنب اللغة العنصرية أو الابتذال أو انتهاكات الملكية الفكرية. ولكن CitizenLab تقول إن قيود الشركة على المراجع السياسية في هونغ كونغ وتايوان بشكل خاص تتجاوز المتطلبات القانونية.

وكتب مؤلفو التقرير: وجدنا أن جزء من الرقابة السياسية التي تفرضها شركة آبل في الصين تتسرب إلى هونج كونج وتايوان. تتجاوز هذه الرقابة الالتزامات القانونية للشركة في هونغ كونغ. نحن على علم بعدم وجود مبرر قانوني للرقابة السياسية على المحتوى في تايوان.

ولا تقدم الشركة قائمة كاملة بالعبارات المحظورة حسب المنطقة. ولكن تحليل CitizenLab وجد أن الشركة تقوم بتصفية 1045 كلمة رئيسية في الصين، مقارنة بـ 542 في هونغ كونغ، و 397 في تايوان، و 206 في كندا، و 192 في اليابان، و 170 في الولايات المتحدة.

وبالرغم من عدم تصفية العبارات السياسية في الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان، فإن ما يقرب من نصف جميع الكلمات الرئيسية المحظورة في الصين وهونج كونج كانت ذات طبيعة سياسية.

ونظر تحليل CitizenLab على وجه التحديد في طلبات النقش الخاصة بمنتج AirTags وآيباد. ولكن الاختلافات الوحيدة التي لاحظها في القيود بين المنتجات كانت مرتبطة بطول الكلمة الرئيسية والكلمات الصغيرة.

وتشمل الكلمات الرئيسية التي تمت تصفيتها في الصين 政治 (السياسة) و 抵制 (المقاومة) و 民主 潮 (موجة الديمقراطية) و 人权 (حقوق الإنسان).

وبالنسبة إلى نقوش AirTag، التي تقتصر على أربعة أحرف، لا يسمح للعملاء الصينيين باستخدام الأرقام الأربعة 8964 – التي تشير إلى احتجاجات ميدان تيانانمين، التي جرت في 4 يونيو 1989.

وتقول CitizenLab إن الرقابة الصارمة المطبقة في الصين تتغلغل في هونغ كونغ وتايوان.

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آبل متهمة بفرض رقابة على نقوش المنتجات

تشمل العبارات المحظورة في هونغ كونغ 雙 普選 (الاقتراع العام المزدوج) و 雨伞 革命 (ثورة المظلة) و 新聞自由 (حرية الصحافة).

ولا يسمح لعملاء آبل في تايوان بالإشارة إلى أعضاء رفيعي المستوى في الحزب الشيوعي الصيني مثل 孫春蘭 (صن تشونلان) أو الحركة الدينية المحظورة 法輪功 (فالون جونج).

وتشير CitizenLab إلى أنه لا يوجد التزام قانوني للشركة لأداء مثل هذه الرقابة السياسية في تايوان. ولكن الشركة أظهرت أنها تجري ترتيبات سياسية للحفاظ على وجودها في الصين، التي تمثل ما يقرب من خمس إجمالي إيراداتها.

وأصبحت درجة استعداد آبل للانصياع للضغط الصيني حساسة بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة بعد أن كشفت الشركة عن نظام مثير للجدل للكشف عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال CSAM عبر أجهزتها.

ويمسح النظام هواتف المستخدمين بحثًا عن المواد غير القانونية. ولكن المنتقدين يخشون من إمكانية توسيعها إلى ما هو أبعد من CSAM لاكتشاف الأشكال الأخرى من المحتوى غير القانوني. ويمكن أن يشمل ذلك في الصين التعبير عن المعارضة السياسية.

واستجابت آبل للتحليل الذي أجرته CitizenLab بالقول إنها تقوم بتصفية طلبات النقش فيما يتعلق بالقوانين والقواعد واللوائح المحلية.

وقالت: نتعامل مع طلبات النقش على المستوى الإقليمي. لا توجد قائمة عالمية واحدة تحتوي على مجموعة واحدة من الكلمات أو العبارات. بدلاً من ذلك، يتم اتخاذ هذه القرارات من خلال عملية مراجعة. تقوم فرقنا بتقييم القوانين المحلية بالإضافة إلى تقييمها للحساسيات الثقافية.

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