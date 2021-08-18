ما هي العملات المشفرة المستقرة

بدأت الأسئلة في التزايد حول العملات المشفرة المستقرة في الفترة الأخيرة. والتي تعد من أهم أنواع العملات الرقمية في الوقت الحالي. وتعتبر عملة Tether هي العملة المستقرة الأبرز.

وقد أثارت هذه العملات اهتمام جميع متابعي العملات الرقمية. كما تم وصف عملة Tether بأنها من المخاطر النظامية القادرة على تهديد مجال العملات المشفرة بأكمله. وقد قدمت العملة في يوم 9 أغسطس الماضي شهادات بشأن احتياطاتها المالية.

وبالرغم من جهود العملة في تحسين أوضاعها إلا أن البعض يظن أنه قد تم تأسيسها فقط للحفاظ على قيمة بيتكوين مرتفعة. كما أن المدعي العام لمدينة نيويورك قد قام بإجراء تحقيقات حول هذه العملة. ونتج عن ذلك تحريم Tether من العمل في نيويورك، والتي تعد أهم مدينة مالية واقتصادية في الولايات المتحدة.

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العملات المشفرة المستقرة

تعد عملة Tether العملة المستقرة الأشهر، لكنها ليست الوحيدة. كما أن المخاوف من العملات المشفرة المستقرة ليس متمحورًا حول عملة Tether المثيرة للجدل فقط، بل حول هذا النوع من العملات المشفرة عمومًا.

وقد طالب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية رسميًا بمزيد من الصلاحيات لتنظيم قوانين العملات الرقمية. والهدف الرئيسي هو حماية المستثمرين وأموالهم من الاحتيال.

وقد تقابل كلًا من وزير الخزانة مع فريق عمل الرئيس المعني بالأسواق المالية لمناقشة أمور العملات المشفرة المستقرة بشكل رئيسي.

ولا تتواجد قوانين محددة توضح كيفية الكشف عن الأصول التي تمتلكها العملات المستقرة. وهذا ما جعلها هدف كبير للمشرعين وواضعي القوانين خصوصًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

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ما هي العملات المستقرة

تعرف العملات المستقرة بهذا الاسم نظرًا لأنها مرتبطة بأصول حقيقية. وهذه الأصول تكون مستقرة بطبيعتها. ومثال على ذلك الأصول النقدية مثل الدولار أو اليورو.

وارتباط هذه العملات بالأصول الحقيقية يجعلها أقل تقلبًا من العملات التي لا تمتلك أي أساس نقدي مثل بيتكوين أو إيثيريوم. وعليه فأي عملة مشفرة مستقرة هي عملة مربوطة بأصل حقيقي يحفظ لها قيمتها.

ولعل الغريب فيما يخص العملات المستقرة هو أنها قد تكون مركزية في بعض الأحوال. وعلى سبيل المثال، عندما سُرق مبلغ 600 مليون دولار أمريكي من PolyNetwork تم تجميد عملات Tether بقيمة 33 ملايين دولار أمريكي. ولم يستطيع المخترق أن يستفيد منها بأي شكل.

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ويمكن وصف العملات المشفرة المستقرة، وعلى رأسها Tether، بأنها عملات حقيقية لكن مبنية على البلوك تشين، تمامًا مثل العملات الرقمية الأخرى.

وتستخدم هذه العملات في المدفوعات تمامًا مثل النقود التقليدية. وتتميز Tether بالانخفاض الشديد لعمولات التحويل والدفع من خلالها، والتي لا تتعدى دولارًا واحدًا في معظم الحالات.