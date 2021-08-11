تمت سرقة أكثر من 600 مليون دولار فيما من المحتمل أن تكون واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة على الإطلاق.

واستغل المتسللون ثغرة أمنية في Poly Network، وهي منصة تتطلع إلى ربط سلاسل الكتل المختلفة حتى يتمكنوا من العمل معًا.

وكشفت Poly Network عن الهجوم عبر منصة تويتر وطلبت التواصل مع المتسللين، وحثتهم على إعادة الأصول المخترقة.

ويعتبر البلوك تشين بمثابة دفتر الأستاذ للأنشطة التي تستند إليها العديد من العملات المشفرة. وكل عملة رقمية لها بلوك تشين خاص بها وهي مختلفة عن بعضها بعضًا.

وتدعي Poly Network أنها قادرة على جعل هذه البلوك تشين المتنوعة تعمل مع بعضها بعضًا.

وتعد Poly Network هي منصة تمويل لامركزية DeFi، وهو مصطلح واسع يشمل التطبيقات المالية القائمة على تقنية البلوك تشين التي تتطلع إلى الاستغناء عن الوسطاء، ومن ثم يطلق عليها اسم اللامركزية.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي وصلت فيه الخسائر الناجمة عن السرقة والاحتيال المتعلقة بالتمويل اللامركزي إلى أعلى مستوياتها. مما يزيد من مخاطر الاستثمار في القطاع والجهات التنظيمية التي تتطلع إلى التخلص منه.

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سرقة أكثر من 600 مليون دولار من العملات المشفرة

يقول المؤيدون إن هذا يمكن أن يجعل التطبيقات المالية مثل الإقراض أو الاقتراض أكثر كفاءة وأرخص. وقالت Poly Network في تغريدة أخرى: إن حجم الأموال التي اخترقت هو الأكبر في تاريخ التمويل اللامركزي.

وبمجرد أن سرق المتسللون الأموال، بدأوا بإرسالها إلى عناوين أخرى للعملات المشفرة. وقال باحثون في شركة SlowMist للأمن إنه تم تحويل ما مجموعه أكثر من 610 مليون دولار من العملات المشفرة إلى ثلاثة عناوين مختلفة.

علاوة على ذلك حثت Poly Network المنصات على وضع الرموز المميزة القادمة من العناوين المرتبطة بالمخترقين في القائمة السوداء.

وتم تجميد نحو 33 مليون دولار من عملة Tether التي كانت جزءًا من السرقة، وفقًا لمصدر العملة المستقرة.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس: إنه كان على علم بالهجوم. وتنسق بينانس مع جميع شركائها في مجال الأمن للمساعدة بشكل استباقي. ولكن لا توجد ضمانات.

وقالت Poly Network عبر تويتر: نتخذ إجراءات قانونية ونحث المتسللين على إعادة الأصول. بالإضافة إلى ذلك خلص الباحثون إلى أن السرقة كانت هجومًا مخططًا ومنظمًا ومجهزًا له منذ فترة طويلة.

وأصبح التمويل اللامركزي هدفًا رئيسيًا للهجمات. ومنذ بداية العام حتى شهر يوليو، بلغ إجمالي الاختراقات المتعلقة بالتمويل اللامركزي 361 مليون دولار. وذلك بزيادة تقارب ثلاث مرات عن عام 2020 بأكمله.

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