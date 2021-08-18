ماهي ميزة View Once في واتساب وهل تحافظ على خصوصيتك؟

أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة تسمى العرض لمرة واحدة، وهي خاصية تحذف الصور ومقاطع الفيديو التي ترسلها إلى الآخرين بشكل تلقائي بعد مشاهدتها لمرة واحدة فقط.

وبحسب الشركة فإن هذه الميزة تهدف إلى منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في خصوصيتهم.

ميزة العرض لمرة واحدة في واتساب

تتيح لك الميزة الجديدة في واتساب إرسال صورة أو مقطع فيديو يمكن فتحها وعرضها مرة واحدة فقط. ولا يمكن للمستلمين إعادة توجيه الصور أو مقاطع الفيديو المرسلة بهذه الطريقة أو حفظها أو تمييزها بنجمة أو مشاركتها وتختفي تلقائيًا إذا لم يتم فتحها لمدة 14 يومًا.

ومع أن الهدف الأساسي من هذه الميزة هو إضافة المزيد من خيارات التحكم في الخصوصية للمستخدمين عند استخدام تطبيق واتساب. ولكن العديد من خبراء الأمن الرقمي يحذرون من أنها قد تعطي المستخدم انطباعًا زائفًا بأن أمنه الرقمي محمي.

ولا يضمن اختفاء الرسائل والصور ورسائل البريد الصوتي ذاتيًا حماية خصوصيتك. ولا يزال بإمكان ميزات مثل لقطات الشاشة والحفظ التلقائي حفظ الرسائل التي ترسلها عبر تطبيقات الدردشة حتى تلك التي تطبق معايير التشفير الشامل.

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نظرة واحدة أكثر من كافية

بحسب الخبراء، فإن غالبية المستخدمين يدركون أن الرسائل والوسائط التي يرسلوها عبر تطبيق واتساب ليست خاصة.

وقد تكون هذه الميزة تحافظ على خصوصية الرسائل عن طريق ميزة التشفير من طرف إلى طرف. ولكن بمجرد وصولها يمكن للطرف الآخر فعل ما يحلو له بالرسائل أو الصور أو مقاطع الفيديو التي ترسلها إليه.

ومن خلال جعلها تبدو أكثر خصوصية مما هي عليه في الواقع. يكون المستخدم أكثر عرضة للخطر من أي شخص آخر.

ومع أن ميزة العرض لمرة واحدة ليست جديدة. إلا أن تطبيق واتساب يتيح استخدامها من قبل جميع الأشخاص، ولا يتمتع كلهم ​​بالذكاء التقني الكافي لفهم المخاطر.

وقد تمنح ميزة العرض لمرة واحدة في واتساب العديد من المستخدمين إحساس زائف بالأمان خاصة عند إرسال الصور الحساسة.

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مخاطر ميزة العرض لمرة واحدة في واتساب

هناك عدة أسباب تجعل هذه الميزة في واتساب عبارة عن إضافة قد لا تؤثر كثيرًا في حماية خصوصيتك وأمنك الرقمي وأهمها إمكانية التقاط صورة شاشة للرسالة بمجرد عرضها. حيث لا مجال لك لمعرفة ما إذا تم التقاط صورة شاشة للرسالة أم لا.

بالإضافة إلى ذلك تحتفظ واتساب بهذه الرسائل في خوادمها لمدة 14 يومًا. وهذا يعني أنه يمكن لجهات خارجية استعادة الصورة حتى بعد إرسالها.

أهمية ميزة العرض لمرة واحدة

بمجرد فهم الآثار المترتبة على استخدام ميزة العرض لمرة واحدة. قد تجد أنها ميزة مفيدة للغاية.

على سبيل المثال يمكنك أن تستخدمها لإرسال صورة لك وأنت تستعرض بعض الملابس الجديدة التي تحاول ارتدائها في المتجر.

ومع ذلك توصي واتساب المستخدمين باستخدام الميزة لإرسال الرسائل الحساسة والخاصة فقط إلى الأشخاص الموثوق بهم.

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كيفية استخدام ميزة العرض لمرة واحدة

افتح دردشة فردية أو جماعية.

انقر على أيقونة إرفاق الوسائط.

اضغط على أيقونة الكاميرا لالتقاط صورة جديدة أو تسجيل مقطع فيديو جديد.

انقر على رمز 1 الموجود في يمين مربع الدردشة.

اضغط على خيار إرسال.

بمجرد مشاهدة المستلم للرسالة يظهر لك رسالة تم فتحها في شاشة الدردشة.

جدير بالذكر أن الحد الأقصى لمقطع الفيديو الذي تريد إرساله عبر الميزة هو 16 ميجابايت.