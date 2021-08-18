أعلنت شركة أدوبي عن تحديث لتطبيق فوتوشوب لجهاز آيباد مع إضافة أداة سطح مكتب كلاسيكية مفقودة من الإطلاق الأصلي للتطبيق Magic Wand.

وتم تقديم بعض ميزات التحديد الذكية من Magic Wand إلى تطبيق آيباد في الماضي. ولكن الشركة تضيف الآن الأداة نفسها، مما يسهل تحديد عناصر معينة من مشروع أكبر أو ضبطها أو إزالتها بنقرة واحدة.

ويجب أن تكون أداة Magic Wand عبر آيباد مألوفة لأي شخص يستخدمها عبر سطح المكتب.

وتسهل الأداة استخراج كائنات من خلفية مسطحة، أو تحديد مناطق ذات أشكال غريبة، أو تحديد قسم ملون معين من المشروع لتحويله بعد ذلك بطرق فوتوشوب المعتادة.

وتقدم الشركة أيضًا طريقة جديدة لمشاركة وعرض ما تعمل عليه عبر شاشات أكبر باستخدام Canvas Projection.

وتتمثل الخطة في أنه من خلال تمكين Canvas Projection وتوصيل جهاز آيباد بشاشة خارجية باستخدام USB-C أو HDMI، يمكنك عرض مشروعك في وضع ملء الشاشة، دون واجهة مستخدم فوتوشوب.

ويمكن لأجهزة آيباد الاتصال بشاشات خارجية (وهي أبسط عبر آيباد برو مع منفذ USB-C). ولكن ميزة فوتوشوب يجب أن تجعل من السهل مشاركة ما تعمل عليه، دون تشتيت انتباهك بالقوائم.

ويحصل إصدار سطح المكتب من فوتوشوب أيضًا على إضافتين جديدتين: المزيد من السماوات لاستخدامها مع أداة Sky Replacement ضمن خيار Get More Skies الجديد، وأداة Transform Warp المحسنة مع مقابض Bezier المستقلة.

وتقول أدوبي إن المقابض الجديدة تجعل من الأسهل ضبط الصور الملتفة حول الأشكال غير العادية.

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أدوبي تحضر أداة Magic Wand إلى أجهزة آيباد

في حين أن أدوات Transform Warp و Sky Replacement المحسّنة مفيدة، إلا أن تحسينات آيباد هي التي قد تجعل المستخدمين أكثر إثارة.

وتعد أدوبي بشيء مثل إصدار كامل من فوتوشوب لجهاز آيباد منذ عام 2018 على الأقل. ولكن هناك دائمًا نوع من التحذير.

ويوفر فوتوشوب الآن نفس إمكانات Healing Brush السحرية عبر آيباد كما هو الحال على سطح المكتب. وباستخدام Apple Pencil، يمكنك الآن تصحيح العيوب بالطلاء باستخدام وحدات البكسل التي تم اختبار عيناتها من الصورة أو النمط.

وتتم مطابقة الملمس والإضاءة والشفافية والتظليل لوحدات البكسل التي تم اختبار عيناتها بسلاسة وتندمج وحدات البكسل الجديدة مع بقية الصورة حتى تتمكن من تنقيح صورك بدقة.

ويكون لديك جميع الإعدادات وعناصر التحكم التي تريدها بما في ذلك أوضاع الانتشار والمزج وزاوية الفرشاة.

مع الإضافة الأخيرة لفرشاة Healing Brush التي تعمل بمميزاتها الكاملة، بالإضافة إلى إطلاق أداة Magic Wand. فإن إصدار آيباد من فوتوشوب بدأ أخيرًا بالظهور وكأنه شيء حقيقي.

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