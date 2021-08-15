هل تحول آبل هاتف آيفون ميني إلى هاتف قابل للطي

عوّدت آبل مستخدميها على هواتف مدمجة صغيرة الحجم. لكن فجأة بدأت في تقديم هواتف مثل آيفون إكس ويليه إصدارات أكبر وأكبر. وظل المستخدمين المعتادين على الهواتف صغيرة الحجم في انتظار هاتف يناسب احتياجاتهم.

وأخيرًا تذكرت الشركة هذه الشريحة من المستخدمين مع هاتفيّ آيفون SE الجديد، وآيفون 12 ميني. وقد قدمت هذه الهواتف كلًا من الحجم الصغير والمواصفات الرائدة.

لكن النتائج لم تكن ممتازة بالنسبة للمبيعات. حيث أن إصدار آيفون 12 ميني كان الأقل مبيعًا ضمن السلسلة. حيث شكل فقط 5% من المبيعات، في مقابل أكثر من 23% شكلها آيفون 11 الأقدم.

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آبل تحول آيفون ميني إلى هاتف قابل للطي

لا شك أن عملاقة كوبرتينو قد لاحظت أن النجاح الذي حققه آيفون 12 ميني كان متواضعًا. ولذلك ظهرت تقارير تفيد بأن آبل ستطلق إصدار واحد إضافي من هذا الهاتف. وهو آيفون 13 ميني. وبعدها ستتخلى آبل عن هذا الحجم بشكل نهائي.

ولعل الشركة قد فهمت من ذلك أن المستخدمين غير مهتمين بالهواتف الصغيرة. إلا أن هذا ليس صحيحًا. حيث أن تصويت شارك فيه 5,500 شخص قد كشف أن 48% من المصوتين لازالوا مهتمين بهواتف ذات شاشات صغيرة، تحديدًا أصغر من 6.2 إنش.

وبالرغم من أن عدد المشاركين في هذا التصويت ليس بكبير. إلا أنه يكشف لنا أن الهواتف الصغيرة ليست مكروهة. لكن لعل الشكل الذي قدمتها آبل عليه كان هو المكروه.

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وقد عانى آيفون 12 ميني من عدد من المشاكل، أبرزها صغر سعة البطارية، وصغر حجمه الشديد. وقد ذكر جزء كبير من المستخدمين المهتمين بامتلاك هواتف صغيرة الحجم بأن هذا الهاتف أصغر من اللازم.

وتسببت كل هذه العوامل في ظهور توقعات بأن هاتف آبل الصغير القادم بعد آيفون 13 ميني سيكون قابلًا للطي. تمامًا مثل التجربة التي رأيناها في جالاكسي Z فليب 3. فهو هاتف صغير الحجم عند طيه، وعند فرده يكون بقياس 6.7 إنش من حيث الشاشة.

وإلى جانب ذلك، أبعاد جالاكسي Z فليب 3 مناسبة جدًا للاستخدام بيد واحدة، نظرًا لأنه ليس بعريض. وتوقع عدد كبير من المحللين نجاح هاتف جالاكسي Z فليب 3 وقدرته أيضًا على استبدال هاتف مثل جالاكسي S21 بلس.

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وبطبيعة الحال لم تؤكد آبل أو حتى تلمح لإمكانية إطلاق هاتف قابل للطي بهذه المواصفات. إلا أن هذه الفكرة قد تكون أفضل الأفكار لإنقاذ هواتف ميني. كما أن مسرّب آبل الشهير Ming-Chi Kuo قد أكد أننا سنبدأ في رؤية الهواتف القابلة للطي من آبل في 2023.

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