ماسنجر تضيف تشفيرًا شاملاً لمكالمات الصوت والفيديو

تضيف شركة فيسبوك تشفيرًا شاملاً لمكالمات الصوت والفيديو في منصة التراسل ماسنجر. وأعلنت الشركة في إحدى التدوينات أنها بصدد طرح التغيير اليوم جنبًا إلى جنب مع عناصر تحكم جديدة لرسائلها المختفية. وقد يرى بعض المستخدمين أيضًا ميزات اختبار جديدة تتعلق بالتشفير.

وحصلت منصة التراسل على تشفير شامل للرسائل النصية في عام 2016، عندما أضافت فيسبوك خيار “المحادثة السرية” إلى تطبيقها.

ويدعم الآن هذا الوضع الاتصال. وتقول فيسبوك إنها تضيف الميزة مع تزايد الاهتمام بمكالمات الصوت والفيديو، حيث ترى منصة ماسنجر الآن أكثر من 150 مليون مكالمة فيديو يوميًا.

وعرض تطبيق الدردشة المملوك لشركة فيسبوك، واتساب، الاتصال المشفر من طرف إلى طرف أو E2EE، مما يمنع أي شخص باستثناء المرسل والمستقبل من رؤية البيانات المشفرة.

وكذلك تفعل بعض تطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى مثل Zoom وسيجنال Signal وفيس تايم FaceTime.

وتصف فيسبوك تشفير E2EE بأنه أصبح معيار الصناعة عبر خدمات المراسلة. وأشارت شائعات سابقة إلى أن الشركة قد تطرح نظام مراسلة موحد ومشفر من طرف إلى طرف عبر واتساب وماسنجر وإنستاجرام. ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن.

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ماسنجر تشفر مكالمات الصوت والفيديو

تحصل المحادثات النصية على تحديث أصغر. وفي حال كنت تريد إرسال رسالة تختفي، فإنك ترى المزيد من الخيارات للاختيار عند انتهاء صلاحيتها، من خمس ثوانٍ إلى 24 ساعة.

وعرضت الميزة في الأصل زيادات مدتها دقيقة واحدة و 15 دقيقة وساعة واحدة وأربع ساعات و 24 ساعة.

وبينما يرى الجميع التحديثات أعلاه، فإن الشركة تجري اختبار تجريبي محدود لميزات أخرى. حيث يشاهد بعض المستخدمين خيارًا للمحادثات الجماعية المشفرة من طرف إلى طرف والمكالمات بين الأصدقاء والعائلة الذين لديهم سلسلة دردشة موجودة أو متصلون.

ويحصل الآخرون على دعم لعناصر تحكم فيسبوك الحالية دون E2EE حول من يمكنه الوصول إليهم عبر ماسنجر.

وإذا كنت تستخدم منصة إنستاجرام، فإن الاختبار المحدود يوفر لك إمكانية الاشتراك في E2EE للرسائل المباشرة لهذا التطبيق أيضًا.

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