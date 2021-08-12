كيفية بث ألعاب إكس بوكس عبر ويندوز 10

أتاحت مايكروسوفت بث ألعاب إكس بوكس عبر ويندوز 10 حديثًا عبر إضافة إشتراك خدمة xCloud إلى Xbox Game Pass Ultimate.

كما أصبح الاشتراك متاحًا لبث الألعاب أيضًا عبر تطبيق إكس بوكس على هواتف أندرويد وآيفون على حدٍ سواء.

لذلك إذا كنت تمتلك جهازًا بالمواصفات المطلوبة فإنك تستطيع البدء بتشغيل الألعاب

اقرأ أيضًا: أهم ألعاب منصة إكس بوكس المنتظرة

بث ألعاب إكس بوكس عبر ويندوز 10

كنت تستطيع في الماضي بث الألعاب إلى ويندوز 10 عبر متصفح الإنترنت فقط، ولم يكن هذا متاحًا عبر تطبيق إكس بوكس على الحاسب.

ولكن مع التحديث الأخير للتطبيق فقد سمحت مايكروسوفت ببث الألعاب مباشرةً عبر التطبيق دون الحاجة للمتصفح.

اقرأ أيضًا: xCloud من مايكروسوفت قادمة إلى منصات إكس بوكس

وتحتاج أن تكون مشتركًا في برنامج xbox Insider حتى تتمكن من الوصول للتحديث الجديد.

ويمكنك الاشتراك فيه عبر جهاز إكس بوكس الخاص بك إن كنت تمتلك واحدًا أو عبر تطبيق insider Hub عبر ويندوز 10.

اقرأ أيضًا: مايكروسوفت تطور ألعاب إكس بوكس للسحابة

وبعد أن تقوم بتثبيت التطبيق على جهازك وتسجيل الدخول باستخدام حسابك الذي يمتلك اشتراك Game Pass Ultimate، فإنك تستطيع تشغيل الألعاب مباشرةً.

اقرأ أيضًا: كيف تصمم ذراع تحكم إكس بوكس خاصة بك

وذلك عبر الضغط على اختيار الألعاب السحابية، وإذا لم يظهر لك هذا الاختيار، فإنك تحتاج إلى تحديث التطبيق لأحدث نسخة.

ويضم التطبيق مجموعة كبيرة من ألعاب إكس بوكس المتاحة للبث المباشر عبر ويندوز 10، ويصل عدد هذه الألعاب إلى 100 لعبة تقريبًا.

اقرأ أيضًا: منصات إكس بوكس تتيح تشغيل أكثر من لعبة معًا

متطلبات بث الألعاب عبر ويندوز 10

لا تحتاج إلى مواصفات خاصة لبث الألعاب عبر ويندوز 10، حيث يتم تشغيل الألعاب على خوادم سحابية.

اقرأ أيضًا: متطلبات تشغيل xCloud من مايكروسوفت على الحواسيب

ولكن تحتاج بكل تأكيد إلى إتصال إنترنت قوي يمكنه تحمل تشغيل هذه الألعاب، وكلما كان الإتصال أقوى كانت النتيجة أفضل كثيرًا.

اقرأ أيضًا: تفعيل الوضع الداكن في منصة إكس بوكس

ويعني هذا أن تكون سرعة إتصال الإنترنت الخاصة بك مناسبة، بالإضافة إلى استخدام موزع شبكة قوي يعمل بتردد 5 جيجاهرتز وأن تكون قريبًا منه.

كما تحتاج إلى ذراع تحكم لاسلكي، ويفضل أن تستخدم ذراع إكس بوكس للتحكم اللاسلكي لأنها متوافقة مع التطبيق تماماً.

اقرأ أيضًا: كيفية جعل الرسائل تختفي تلقائيًا في سيجنال