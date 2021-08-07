هل يجب أن تقلق كوالكوم من معالجات ميدياتك المتوسطة

تعد كوالكوم الشركة الأهم في مجال معالجات الهواتف الذكية. وفي نفس هذا الوقت من العام السابق كانت الشركة تسيطر على سوق معالجات الهواتف المتوسطة، إلا أن الوضع الآن يختلف.

وقد كشفت كوالكوم عن شريحة سنابدراجون 765G المتوسطة جنبًا إلى جنب مع شريحة سنابدراجون 865 الرائدة. وذلك في العام السابق، وقد حقق المعالج المتوسط نجاحًا ضخمًا وتواجد في عدد من أفضل الهواتف. مثل بيكسل 5 وون بلس نورد.

والآن وبعد مرور عام كامل يبدو أن ميدياتك لديها الكثير لتقدمه للمنافسة. وهو ما قد ظهر مع شريحة Dimensity 1200 الموجودة في رينو 6 برو، ون بلس نورد 2 وبوكو F3 وغيرهم.

اقرأ أيضًا: رقاقات كوالكوم تتيح تسجيل مكالماتك الهاتفية

المنافسة بين كوالكوم وميدياتك

لا شك أن ميدياتك قد تغيرت كثيرًا عن الماضي. سابقًا كان المستخدمين يتجنبون معالجاتها نظرًا لمشاكل مثل الحرارة وضعف الأداء. لكن مع بداية سلسلة Dimensity الداعمة لشبكات الجيل الخامس بدأت هذه المشاكل في الاختفاء.

وفي الوقت الحالي تنافس شريحة Dimensity 1200 بقوة ضد Snapdragon 780G، الجيل الجديد من 765G. وبالرغم من الأداء المتقارب بين الشريحتين، إلا أن ميدياتك تمتلك ميزة تنافسية أخرى وهي التسعير المميز.

ونتج عن جهود ميدياتك أنها وفي خلال 18 شهر نجحت في تقديم معالجات ممتازة. وقد تفوقت هذه المعالجات من حيث التسعير، في حين أنها كانت قادرة على منافسة أفضل معالجات كوالكوم المتوسطة. وقد وصل الوضع إلى أن معظم هواتف أندرويد المتوسطة البارزة تعمل حاليًا بمعالجات من ميدياتك التايوانية.

اقرأ أيضًا: Snapdragon 780G يعد بالمزيد من الميزات الرائدة بمقابل أقل

ونجاح ميدياتك لا يظهر فقط في عدد الهواتف المميزة التي تعتمد على معالجاتها ولا في آراء المتخصصين. بل يظهر أيضًا في أرقام الشركة ونتائجها.

حققت ميدياتك نموًا يقدر بنسبة 143% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهذا في قطاع الهواتف الذكية داخل الشركة. ومن العوامل التي ساعدت ميدياتك على تحقيق كل هذا النمو هو الاهتمام بشبكات الجيل الخامس ودعمها في معالجاتها.

اقرأ أيضًا: ميدياتيك أصبح لديها مودم 5G يدعم mmWave

المنافسة في الفئة الرائدة

واستثمارات كلًا من ميدياتك وكوالكوم لا تتم فقط في مجال شرائح الهواتف الذكية. بل أن كوالكوم تستثمر أيضًا في تطوير شرائح السيارات، أجهزة إنترنت الأشياء، الصوتيات، والأجهزة القابلة للارتداء. وميدياتك كذلك تستثمر في مجالات مشابهة.

ومن ناحية أخرى فميدياتك تعاني بشكل كبير في السوق الأمريكي، وتحديدًا أمريكا الشمالية. هناك هواتف عديدة تعمل بمعالجات ميدياتك وتحقق نجاح كبير في هذا السوق، منها جالكسي A32 5G. لكن الشركات الرئيسية التي تتعامل مع ميدياتك مثل شاومي، أوبو، وفيفو لا تتواجد في هذا السوق بقوة.

وما حدث بين الشركتين في الفئة المتوسطة من منافسة سيتكرر مرة أخرى، لكن في الفئة الرائدة. حيث أن ميدياتك ستبدأ في المنافسة في هذه الفئة مع دقة تصنيع 4 نانومتر الجديدة، وبالاعتماد على أحدث التقنيات المتوفرة.

ومن المتوقع أن تشتعل المنافسة بين الشركتين في الفئة الرائدة، في حين أنها بالفعل مشتعلة في الفئة المتوسطة مع نتائج ممتازة لميدياتك. وهذا في ظل أن شركة جوجل ستبدأ في الاعتماد على معالجات Tensor الخاصة بها، وعليه فستفقد كوالكوم عميل رئيسي لها.

اقرأ أيضًا: جوجل تتخلى عن كوالكوم وتبني معالجات هواتفها