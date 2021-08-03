جوجل تتخلى عن كوالكوم وتبني معالجات هواتفها

أعلنت شركة جوجل أنها تبني معالج الهاتف الذكي الخاص بها، المسمى Google Tensor، الذي يعمل على تشغيل هواتف بيكسل 6 و بيكسل 6 برو الجديدة هذا الخريف.

وفي هذه الحالة، تتخلى جوجل عن شركة كوالكوم. وتتبع هذه الخطوة شركة آبل، التي تستخدم معالجاتها الخاصة في أجهزة الحاسب الجديدة بدلاً من رقاقات إنتل.

ومثل آبل، تستخدم جوجل بنية قائمة على Arm. وتتميز معالجات Arm باستهلاك أقل للطاقة وتستخدم في جميع أنحاء الصناعة للأجهزة المحمولة، من الهواتف إلى الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب المحمولة.

وقالت كوالكوم إنها تواصل العمل عن كثب مع جوجل بشأن المنتجات الحالية والمستقبلية بناءً على منصتها Snapdragon.

ويعمل Google Tensor على تشغيل الهواتف الرئيسية الجديدة التي من المتوقع إطلاقها في شهر أكتوبر. ومن المفترض أن تكشف جوجل عن مزيد من التفاصيل حول تلك الهواتف مع اقتراب إطلاقها.

ويعد هذا أيضًا تحولًا في إستراتيجية جوجل، التي ركزت في السنوات الأخيرة على تقليل تكاليف أجهزة بيكسل بدلاً من تقديم هواتف متطورة. ويظهر أن عملاقة البحث تحاول مرة أخرى التنافس مباشرة في مجال الهواتف الرائدة ضد آبل وسامسونج.

ويعد اسم Google Tensor إشارة إلى اسم وحدة معالجة Tensor من جوجل التي تستخدمها الشركة للحوسبة السحابية. وهو نظام كامل على الشريحة، أو SoC.

وتقول الشركة إنه يوفر تحسينات كبيرة على معالجة الصور والفيديو عبر الهواتف، إلى جانب ميزات مثل تحويل الصوت إلى كلام والترجمة.

ويتضمن معالجًا مخصصًا يعمل على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات ومعالج إشارة الصور.

ويسمح للهاتف بمعالجة المزيد من المعلومات عبر الجهاز بدلاً من الاضطرار إلى إرسال البيانات إلى السحابة.

وأضافت الشركة: كانت المشكلة مع بيكسل هي أننا نواصل العمل في حدود الحلول التكنولوجية المتاحة الجاهزة. ويغير Google Tensor ما يمكننا القيام به عبر الهاتف باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضًا: جوجل تطور هاتف قابل للطي من فئة Pixel

جوجل بني معالجات هواتفها

تساعد الشريحة الجديدة هواتف جوجل في التقاط صور ومقاطع فيديو أفضل. وقالت الشركة: صنعنا جهاز حاسب مخصص مصمم للتصوير الحاسوبي.

وتلتقط هواتف بيكسل بعضًا من أفضل الصور لأي هاتف في السوق، لذلك فهذه مطالبة كبيرة. ولكن في عرض توضيحي، أظهرت الشركة أحد الأمثلة على كيف يمكن للرقاقة الجديدة أن تساعد في تقليل التعتيم عندما يتحرك موضوع ما أثناء التقاطك للصورة.

ويمكن الآن استخدام نفس التقنية التي تستخدمها جوجل لتحسين الصور من أجل تحسين مقاطع الفيديو. التي قالت إنها غير ممكنة مع شرائح أخرى.

وعرضت الشركة أمثلة أخرى، مثل تحويل النص إلى كلام بشكل أسرع وأكثر دقة عند التحدث برسالة نصية، والترجمة الجديدة بلا اتصال للتسميات التوضيحية لمقاطع الفيديو.

وتعد هذه أمثلة على قوة الشريحة. ولكن قد لا تكون كافية لدفع الناس إلى شراء أجهزة بيكسل بدلًا من آيفون أو جالاكسي.

نتيجة لذلك فإن جوجل بحاجة إلى حل هذه المشكلة، وحث الأشخاص على شراء أجهزة بيكسل في المقام الأول.

وكانت الهواتف السابقة للشركة جذابة. ولكن جوجل لم تركز على التسويق لجعل المستهلكين يدركون أنها موجودة.

بالإضافة إلى ذلك لم يكن بإمكانها حتى إقناع جميع شركات الاتصالا الأمريكية الكبرى بتقديم النماذج السابقة.

وأوضحت الشركة أنها تصنع المزيد من الهواتف الرائدة وأنه يمكن توقع دفعة تسويقية كبيرة حول بيكسل 6 وبيكسل 6 برو في الخريف.

اقرأ أيضًا: جوجل تطور Pixel Stand جديد لهاتف Pixel 6