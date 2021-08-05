تحميل خلفيات بيكسل 6 الرسمية واستخدامها

كشفت جوجل عن مواصفات عائلة هواتف بيكسل 6 الجديدة منذ أيام، كما أصدرت صورًا رسمية للهواتف مع موعد وصولها للأسواق.

ولأن جوجل تعتمد على ثقب صغير للكاميرا الأمامية في واجهة الهاتف، فإن الخلفيات الجديدة تأتي مصممة لتناسب هذا الثقب.

تحميل خلفيات بيكسل 6 الجديدة

تمكن موقع XDA من الوصول إلى الخلفيات عبر خداع تطبيق الخلفيات الخاص بجوجل ليظن بأنهم يمتلكون هاتف بيكسل 6.

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لذلك فإن هذه الخلفيات هي الخلفيات الرسمية التي يمكنك استخدامها مع الهاتف الجديد، وهي تأتي بدقة عرض 1400×3120 لتناسب شاشة بيكسل 6 برو ذات 6.7 بوصة.

كما ترى في جميع الخلفيات فإن هناك نقطة سوداء في مكان الكاميرا الأمامية، وقد لا تبدو الخلفيات جميلة على الهواتف التي لا تستخدم ثقب الكاميرا الأمامية بنفس الطريقة.

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لذلك يجب أن تضع تصميم كاميرا هاتفك الأمامية في الحسبان حتى تكون النتيجة النهائية جميلة ومقبولة.

وتستطيع تحميل الخلفيات في حجمها الكامل عبر هذا الرابط، حيث يبلغ حجم الملف حوالي 40 ميجابايت مقسمة على 12 خلفية.

أهم التطورات على الهاتف

أعلنت جوجل أن الهواتف الجديدة تأتي بمعالج خاص بها يدعى Google Tensor كما جاءت جميع التسريبات عنها سابقًا.

وتدعي جوجل أن هذه الخطوة تسمح لها بدعم الهواتف لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات بفضل الشريحة الخاصة بها.

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ومن ناحية أخرى فإن هواتف جوجل السابقة تحصل على نظام أندرويد 12، وهذا يعني أن بيكسل 3 تم دعمه حتى ثلاثة سنوات منذ إصداره.

لذلك قد تكون هناك ميزة أخرى لاستخدام الشرائح الخاصة بجوجل ولكن لم تعلن عنها الشركة حتى الآن.

كما أنها تأتي مزودة بشاشات ذات معدل تحديث مرتفع إما 90 هرتز أو 120 هرتز مع بيكسل 6 برو تشبه شاشات بيكسل 5.

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وقامت جوجل بتطوير مستشعرات الكاميرا المزودة في الهاتف لأول مرة منذ بيكسل 2، حيث كانت تعتمد على تطوير النظام فقط.

وتأتي النسخة الأكبر من الهاتف مزودة بثلاثة كاميرات منها عدسة تقريب بصري، بينما تستخدم النسخة العادية كاميرتين فقط.

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ولم تعلن جوجل عن أي أجهزة أخرى تستخدم شريحتها الجديدة، ولكن إن صدقت التسريبات فإن جوجل ستقدم حاسوب محمول يعتمد عليها.

وتصدر هواتف بيكسل 6 مزودة بنظام أندرويد 12 الجديد من جوجل في خريف هذا العام، لذلك لن تحتاج لترقية النظام لاحقًا.

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