تسجيل عدم الإعجاب بمقاطع تيك توك

يوجد ملايين المقاطع على تيك توك لأنه أحد أشهر منصات مشاركة الفيديو على الإنترنت، كما أن شهرته تزداد مما يدفع الكثيرين لاستخدامه ووضع مقاطعهم عليه.

ولكن قد تمر بمقطع لا يعجبك أو لا ترغب في مشاهدته مرة أخرى، لذلك تحتاج أن تخبر المنصة بشكل مباشر أن هذا المقطع لم يعجبك ولا ترغب في رؤيته.

ولا يمتلك تيك توك زرًا لعدم الإعجاب على عكس يوتيوب الذي يتيح لك هذا الزر لتنقل لصانع المحتوى أن هذا المقطع لم يعجبك.

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لذلك كنت يمكنك إخبار المنصة بأن هذا المقطع لم يعجبك ولا ترغب في مشاهدته؟

تسجيل عدم الإعجاب في تيك توك

تعتمد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في المنصة على تفاعلك مع المقاطع حتى تتمكن من عرض المزيد من المقاطع التي تعجبك.

لذلك إن قمت بترك المقطع مباشرةً أو توقفت عن مشاهدته لأي سبب، فإن المنصة تعرف بأنك لا تحب هذا النوع من المقاطع ولا تعرضه لك مجددًا.

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كما تستطيع أن تخبر المنصة بشكل مباشر أن هذا المقطع لا يعجبك ولا ترغب في رؤية المزيد منه.

وحتى تقوم بذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط مطولًا على المقطع الذي لا يعجبك، وعندما تظهر لك قائمة الاختيارات فإن المنصة تعطيك اختيارين لتسجيل عدم الإعجاب.

وتستطيع عبر الاختيار الأول التبليغ عن المقطع إن كان مسيئًا لك أو تجده عنصريًا ويحتوى على معلومات خاطئة أو سيئة.

ويسمح لك الاختيار الثاني بتسجيل عدم إعجابك بالمقطع لكونه غير مناسب دون التبليغ عنه أو لأنه لا يثير اهتمامك.

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وعندما تضغط على زر عدم الإهتمام فإن التطبيق يعطيك اختيارين، حيث تستطيع عبر الاختيار الأول إخفاء جميع مقاطع المستخدم.

وتستطيع عبر الاختيار الثاني إخفاء جميع المقاطع التي تستخدم الملف الصوتي الموجود داخل المقطع وهذا لجميع المستخدمين عبر المنصة.

وتعمل هذه الطريقة مع مقاطع البث المباشر أيضًا، حيث تستطيع الضغط مطولًا لتسجل عدم إعجابك أو التبليغ عن المقطع.

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