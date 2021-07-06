استخدام الخلفيات الافتراضية في مايكروسوفت تيمز

تستطيع وضع الخلفيات الافتراضية في مايكروسوفت تيمز لتخفي المشهد الحقيقي ورائك.

كما تضيف الخلفيات الافتراضية في مايكروسوفت تيمز لمسة جمالية ممتعة على اجتماعاتك عبر التطبيق.

استخدام الخلفيات المبنية داخل التطبيق.

يضم تطبيق مايكروسوفت تيمز على الحاسب الشخصي مجموعة من الخلفيات المبنية مسبقًا داخله، وتستطيع الاختيار من بين هذه الخلفيات كما ترغب.

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ويمكنك تغيير الخلفية واختيار إحدى خلفيات التطبيق عبر الخطوات التالية:

قم بالضغط على علامة النقاط الثلاثة الموجودة في التطبيق، ثم اضغط على اظهار تأثيرات الخلفية.

وبعد ذلك قم باختيار الخلفية التي ترغب في استخدامها والضغط على Apply.

استخدام خلفية خاصة في مايكروسوفت تيمز.

تستطيع أيضًا استخدام خلفية خاصة من اختيارك، وتوجد أكثر من طريقة لاستخدام هذه الخلفيات الخاصة.

وتعتمد الطريقة على نسخة التطبيق التي تمتلكها، حيث أضافت مايكروسوفت حديثًا إمكانية الإضافة مباشرةً من زر مخصص لها.

ولكن إن كنت تستخدم نسخة أقدم من التطبيق عليك اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى المجلد الذي يحتفظ التطبيق فيه بالخلفيات، ويمكنك أن تجد هذا المجلد في العنوان التالي على حواسيب ويندوز: %Appdata%/Microsoft/Teams/Backgrounds/Uploads

أما في حواسيب ماك فإنك تجده في المجلد التالي:

~Library/Application Support/Microsoft/Teams/Backgrounds

وبعد ذلك قم باضافة الخلفية التي ترغب في استخدامها إلى هذا المجلد، ويمكنك استخدام أي صورة ترغب فيها ولكن يجب أن تكون بجودة مرتفعة.

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ثم توجه إلى التطبيق وأضغط على النقاط الثلاثة ثم اضغط على إظهار تأثيرات الخلفية وسوف تجد الخلفية الجديدة الخاصة بك متاحة أمامك مباشرةً.

مميزات مايكروسوفت تيمز الأخرى.

تعمل مايكروسوفت على تطوير منصة تيمز بشكل كبير، وذلك عبر إضافة المزيد من المميزات إليها بشكل مستمر.

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وقد استخدمت الشركة مؤخرًا تصميمًا جديدًا يدعى Front Raw، وهو يعمل على تغيير طريقة عرض المشاركين في الاجتماع.

حيث ينقل هذا التحديث شاشات المشاركين في الاجتماع إلى الأسفل، ويخصص الجزء العلوي لعرض أي معلومات ترغب بها عن الاجتماع.

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كما قدمت خاصية جديدة تدعى غرف الاجتماعات المنفصلة، وهي تعمل على فصل الاجتماع إلى مجموعة من الغرف الصغيرة لعمل الاجتماعات الأصغر بين فرق العمل الصغيرة.

وتدعم المنصة أيضًا استخدام التطبيقات الخارجية مثل Trello و يوتيوب وغيرها من الاضافات الخارجية.

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