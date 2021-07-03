كيفية حفظ مقاطع فيديو ماسنجر في الهاتف أو الحاسب

إذا كنت أحد مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر للدردشة والتواصل، فيمكنك استخدامه للقيام بأكثر من مجرد إرسال رسائل نصية إلى أصدقائك وأفراد عائلتك.

على سبيل المثال إذا شارك شخص ما مقطع فيديو معك عبر التطبيق، فيمكنك حفظه في هاتفك أو حاسبك لمشاهدته لاحقًا أو في وضع عدم الاتصال.

حفظ مقاطع فيديو ماسنجر في الهاتف

لا تسمح شركة فيسبوك عادةً للمستخدمين بحفظ مقاطع الفيديو التي تم نشرها في الأصل عبر صفحة أخرى ضمن المنصة. ولكن يمكنك حفظ مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها عبر تطبيق ماسنجر،

وبعد أن يرسل صديقك أو أحد أفراد أسرتك مقطع الفيديو عبر التطبيق يمكنك حفظه بسهولة في هاتفك.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق ماسنجر في هاتفك ومن ثم اختر المحادثة التي تحتوي على مقطع الفيديو الذي تريد حفظه.

اضغط مطولًا على ملف الفيديو داخل الدردشة ومن ثم اضغط على خيار المزيد.

من القائمة المنبثقة التي تظهر لك اضغط على خيار حفظ.

قد يطلب منك منح تطبيق ماسنجر الإذن للوصول إلى مكتبة الفيديو والصور بهاتفك.

أغلق التطبيق ومن ثم انتقل إلى تطبيق الصور أو المعرض في هاتفك لتجد مقطع الفيديو هناك.

يمكنك الآن مشاهدته وتعديله في أي وقت حتى عندما لا تكون متصلًا بالإنترنت.

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حفظ مقطع فيديو ماسنجر في الحاسب

إذا كنت تدردش مع أحد الأصدقاء باستخدام تطبيق ماسنجر وأرسل لك مقطع فيديو ولكن لا تريد حفظه في هاتفك بل في حاسبك فيمكنك ذلك ايضًا، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى حسابك في ماسنجر عبر متصفح الويب في حاسبك.

ابحث عن المحادثة التي تحتوي على مقطع الفيديو الذي تريد حفظه.

اضغط على مقطع الفيديو بزر الفأرة الأيمن.

يفتح الفيديو في وضع ملء الشاشة ويبدأ التشغيل مباشرة.

لحفظ الفيديو في حاسبك اضغط على أيقونة التنزيل في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

يتم تنزيل الفيديو كملف MP4 في مجلد حفظ الفيديوهات الافتراضي في الحاسب.

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