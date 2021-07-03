تشغيل ويندوز 11 عبر Lumia 950 XL ممكن

تم إصدار معاينة ويندوز 11 في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكن أحد الطلاب تمكن من تشغيل أحدث نظام تشغيل من شركة مايكروسوفت عبر ويندوز فون.

ونشر طالب الهندسة غوستاف مونسي مقطع فيديو قصير يوضح تشغيل ويندوز 11 عبر هاتف Lumia 950 XL، وهو أحد الأجهزة الأولى التي جاءت مع ويندوز 10 موبايل.

وكان الهاتف أيضًا أحد آخر هواتف مايكروسوفت العاملة بنظام ويندوز قبل أن تنهي الشركة دعمها لنظام التشغيل المحمول الخاص بها.

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ويتكيف ويندوز 11 مع الشاشة بقياس 5.7 إنشات، ولكن لا يحدث الشيء نفسه بالنسبة لسرعة الرسوم المتحركة.

وبينما يمكن استخدام ويندوز 11 عبر هاتف Lumia 950 XL، فإن هذا ليس الهدف، بل هو أحدث إنجاز في هواية مدتها خمس سنوات من تشغيل إصدارات كاملة من ويندوز عبر أجهزة ويندوز فون.

يقول مونسي: بدأ كل شيء منذ 5 سنوات، عندما كان ويندوز 10 موبايل على وشك التقادم. وتعاون مونسي مع بينجكسينج وانغ، مهندس زميل، لإحياء فكرة تشغيل ويندوز الكامل عبر هذه الهواتف.

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ويوضح مونسي قائلاً: مع مرور الوقت بدأنا الحديث عن ذلك. وتشكلت مجموعات المناقشة. وبالتالي كان لدينا مجتمع من الأشخاص المهتمين بتشغيل ويندوز 10 الكامل عبر هاتف Lumia 950s. نحن الآن في الأساس فريق مكون من نحو 15 شخصًا، وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا.

ونقل الفريق وعكس هندسة برامج التعاريف لتشغيل ويندوز 11 عبر ويندوز فون وحتى كتابة برامج التشغيل الخاصة بهم أيضًا.

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ويقول مونسي: لن أقول أننا كنا سريعن جدًا في القيام بذلك، فقد استغرقنا أربع سنوات للوصول إلى الوضع الحالي. ولكن من الجيد أننا وصلنا إلى هنا مع عدم توفر الكثير من الوثائق.

ويندوز 11 عبر Lumia 950 XL

أضاف: بالنظر إلى كل هذا العمل مع ويندوز 10 والعمل الذي قمنا به سابقًا لدعم Windows 10x، كان ويندوز 11 مسارًا طبيعيًا للمضي قدمًا، ولم يأخذ الكثير من الوقت.

وبنى مونسي والفريق موقعًا مخصصًا لمشروعهم، ويتضمن أدوات وأدلة ووثائق حول جلب ويندوز 11 وويندوز 10 إلى هواتف ويندوز القديمة هذه.

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ولا يعمل كل شيء بشكل مثالي، مع فشل الكاميرات في العمل، ونقص عمر البطارية، وتعطل المكالمات والرسائل القصيرة أحيانًا بسبب تغييرات نظام التشغيل مايكروسوفت.

ولكن يمثل مشروع مميز لمعرفة مدى قدرة المهندسين والمطورين على دفع الأجهزة التي تخلت عنها مايكروسوفت.

ويبلغ عمر سلسلة Lumia 950 نحو خمس سنوات. وتمثل حقيقة أن فريقًا من الأشخاص قد نقلوا ويندوز 11 إليها دليلًا على إمكانية استمرار حياة هذه الهواتف القديمة.