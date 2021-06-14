أفضل حزم الأيقونات على جوجل بلاي لعام 2021

تستطيع تغيير شكل هاتف الاندرويد الخاص بك تماماً عن طريق تحميل حزم الأيقونات عبر جوجل بلاي، وتأتي هذه الحزم بأشكال مختلفة وأسعار مختلفة.

ويمكنك تفعيل هذه الحزم عبر تطبيقات الواجهة المخصصة، ولكن ننصح بإستخدام تطبيق Nova Launcher فهو أحد أفضل الواجهات الخاصة والتي توفر لك الكثير من اختيارات التخصيص.

وهو متوفر عبر متجر جوجل بلاي مجاناً.

وتأتي أغلب حزم الأيقونات مع الخلفيات الخاصة بها، والتي يمكنك استخدامها مع واجهة هاتفك كما ترغب.

حزمة CandyCons:

تقدم حزمة CandyCons مجموعة من الأيقونات ذات الألوان المبهجة، وهي مستوحاة من لغة تطوير Google لأيقونات الأندرويد الخاصة بها.

ولذلك لن تشعر بأن شكلها سيء أو مختلف عن الهاتف كثيرًا، وتضم هذه الحزمة أكثر من 1000 أيقونة مختلفة بتنوعات مختلفة للكثير من التطبيقات.

ويمكنك الحصول على حزمة CandyCons مجاناً من جوجل بلاي.

حزمة DARKMATTER:

وتأتي حزمة DARKMATTER بمجموعة من الأيقونات ذات التصميم المسطح Flat Design مع حواف محددة باللون الأسود.

بالإضافة إلى مجموعة من الألوان الواضحة مما يعطيها شكلًا مميزًا مختلفًا عن باقي الحزم، ولذلك تعتبر أحد أكثر الحزم تميزًا.

وتضم حزمة DARKMATTER أكثر من 3000 أيقونة مختلفة لتختار منها، ويمكنك الحصول على حزمة DARKMATTER مقابل 1 دولار عبر جوجل بلاي.

حزمة Delta :

تضم هذه الحزمة أكثر من 1000 أيقونة مصممة يدويًا لتناسب جميع الخلفيات والهواتف، ولا تختلف حزمة Delta عن الأيقونات الرسمية لجوجل.

وتشعر مع هذه الحزمة بأن الأيقونات قد أصبحت باهتة، ولكن هو جزء من تصميم الحزمة واعتمادها على البساطة.

ويمكنك الحصول على حزمة Delta مجاناً عبر جوجل بلاي.

حزمة أيقونات PixBit:

تعتبر هذه الحزمة موجهة لمحبي التصميمات القديمة وتحديدًا تصميمات 8bit المميزة.

وتشعر مع هذه الحزمة بأنك هاتفك قد تحول إلى لعبة قديمة مثلًا.

ويأتي تصميم الأيقونات مثل ايقونات جوجل ولكن مع اختلاف تصميم 8Bit المميزة، وتقدم هذه الحزمة خلفيات مميزة مناسبة لها.

ويمكنك الحصول على حزمة أيقونات PixBit بسعر 2 دولار من جوجل بلاي.

حزمة أيقونات outline icons:

تستخدم هذه الحزمة تصميم Neon Colors المميز لتقديم أيقوناتها، ويظهر جمال هذه الأيقونات فوق الخلفيات المظلمة.

وتمتاز الأيقونات بمجموعة من الألوان الواضحة والجميلة التي تغير شكل هاتفك تماماً.

ويمكنك تحميل حزمة Outline Icons بسعر 2 دولار.

حزمة أيقونات Zwart:

وتأتي هذه الحزمة لمحبي استخدام الألوان المظلمة والسوداء، وذلك لأن جميع الأيقونات تأتي باللون الأسود المظلم.

ويمكنك استخدام هذه الحزمة مع الخلفيات ذات الألوان الواضحة والمبهجة، ولكن يجب أن تكون حذراً لأنها لن تكون مناسبة لجميع الخلفيات.

وتستطيع تثبيت حزمة Zwart مجاناً من جوجل بلاي.

حزمة Gateau:

تقدم هذه الحزمة مجموعة من الأيقونات ذات التصميم اللطيف والألوان الواضحة للغاية، وهي من الحزم سهلة الاستخدام والتي تبدو جميلة على أي خلفية تستخدمها.

وفي البداية ظهرت هذه الحزمة ضمن تعديلات Jailbreak لنظام IOS، وهي لا تمتلك الكثير من الايقونات حتى الآن، ويعمل الفريق على زيادة حجم الأيقونات المقدمة داخلها.

ويمكنك تحميل هذه الحزمة بسعر 2 دولار عبر متجر جوجل بلاي.

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