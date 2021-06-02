Fleets من تويتر تحصل على إعلانات شبيهة بالقصص

بدأت منصة تويتر بإضافة إعلانات بوضع ملء الشاشة إلى Fleets، وهي ميزة التغريدات المختفية الموجودة أعلى واجهة تويتر عبر الهاتف المحمول للمستخدمين.

وطرحت المنصة تنسيق Fleets في شهر نوفمبر الماضي، وهي نسخة من قصص إنستاجرام وسناب شات.

ويبدو أنها لاقت رواجًا كبيرًا لدرجة أن تويتر تريد الآن محاولة جني الأموال منها.

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وكتب جاستن هوانج، مدير المنتج الأول في تويتر، ومدير تسويق المنتجات العالمي أوستن إيفرز، في تدوينة: إعلانات Fleets عبارة عن لوحات إعلانية بملء الشاشة للمعلنين.

ودخلت تويتر في شراكة مع مجموعة من المعلنين فيما تسميه تجربة. مما يجعل إعلانات Fleets مرئية لمجموعة محدودة من المستخدمين الأمريكيين عبر iOS وأندرويد.

وتدعم الإعلانات الصور والفيديو بنسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 9:16. ويمكن أن تصل مدة مقاطع الفيديو إلى 30 ثانية.

ويمكن للعلامات التجارية اختيار إضافة عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء التمرير لأعلى.

وستكون قادرًا على الوصول إلى مقاييس إعلانات تويتر القياسية، بما في ذلك مرات الظهور وزيارات الحساب والنقرات وزيارات موقع الويب وغيرها من المعلومات.

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تويتر توسع الإعلانات:

أفادت تويتر في شهر أبريل أن عائدات الإعلانات قد نمت بنسبة 32 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 899 مليون دولار. وارتفع إجمالي مشاركة الإعلانات بنسبة 11 في المئة.

ويبدو أن توسيع إعلاناتها بما يتجاوز الجداول الزمنية للمستخدمين، حيث يمكن للأشخاص التمرير بسهولة دون التفاعل، هو الخطوة المنطقية التالية.

وكان لدى إنستاجرام إعلانات في القصص منذ عام 2017. وبدأت بوضع الإعلانات في Reels الشهر الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، في شهر أبريل: إن الشركة لا تزال تتعلم بشأن من يستخدم Fleets.

وأضاف: بدأنا هذا المنتج لحل مشكلة الأشخاص الذين لا يرغبون في التغريد. رأينا جمهورًا مختلفًا عما نراه عادةً. ولكن لا يزال لدينا الكثير لنتعلمه والكثير لنكتشفه.

وتخطط تويتر لدراسة كيفية أداء الإعلانات الرأسية بوضع ملء الشاشة بالنسبة لإعلانات Fleets والنسخ المستقبلية المحتملة لتنسيقات ملء الشاشة الأخرى.

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وتعتقد تويتر أيضًا أن الإعلانات يجب أن تكون غير تطفلية وأن تحقق قيمة للناس. لذلك فإنها تركز على معرفة المزيد حول شعور الأشخاص تجاه هذا الموضع الجديد والتفاعل معه.

وتخطط الشركة لإطلاق المزيد من تحديثات Fleets قريبًا للملصقات والخلفيات.

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ونشرت تويتر الكثير من الإعلانات عن ميزات جديدة هذا الربيع، حيث حدثت تحذيراتها للتغريدات التي قد تكون مسيئة.

علاوة على ذلك، حسنت خوارزمية اقتصاص الصور للسماح بالصور الأطول. وسمحت من ناحية أخرى لمستخدمي أندرويد بالبحث في الرسائل المباشرة. وطرحت ميزة الإكرامية Tip Jar.

بالإضافة إلى ذلك استحوذت تويتر أيضًا على Scroll، وهي خدمة اشتراك بقيمة 5 دولارات شهريًا تزيل الإعلانات من مواقع الويب المشاركة.

وقد يتم طرح خدمة الاشتراك المدفوع التي طال انتظارها Twitter Blue قريبًا أيضًا.

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