واتساب تصحح أخطاء تعرض بيانات المستخدمين للخطر

قالت منصة واتساب اليوم الاثنين: إنها عالجت أخطاء كانت موجودة في الإصدارات القديمة من برامجها وإنه ليس لديها سبب للاعتقاد بأن هذه الثغرات تم إساءة استخدامها على الإطلاق.

وجاء البيان الرسمي في أعقاب الاستشارة الأخيرة الصادرة عن وكالة الأمن السيبراني الهندية CERT-In، التي حذرت مستخدمي واتساب من بعض نقاط الضعف في التطبيق والتي قد تؤدي إلى خرق معلومات حساسة.

وقال المتحدث باسم واتساب: نحن نعمل بانتظام مع باحثين أمنيين لتحسين الطرق العديدة التي تحمي بها واتساب رسائل الأشخاص، وكما هو معتاد في منتجات البرامج، فقد عالجنا أخطاء كانت موجودة في الإصدارات القديمة، وليس لدينا سبب للاعتقاد بأنه تم إساءة استخدامها على الإطلاق.

وأضاف المتحدث أن منصة واتساب تظل آمنة، ويستمر التشفير التام بين الأطراف في العمل على النحو المنشود لحماية رسائل الأشخاص.

وقال تقرير استشارة تقييم الخطورة الصادر عن CERT-In، أو فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب الهندي: إنه تم اكتشاف الثغرة الأمنية بالنسبة لتطبيقي واتساب وواتساب للأعمال في الإصدارات السابقة لإصدار 2.21.4 .18 لنظام أندرويد وفي الإصدارات السابقة لإصدار 2.21.32 لنظام iOS.

ووصفت الاستشارة المخاطر بالتفصيل، قائلة: إن هذه الثغرات موجودة بسبب مشكلة في تكوين ذاكرة التخزين المؤقت وفقد الحدود في مسار فك تشفير الصوت.

وجاء في التحذير أن نقاط الضعف المتعددة في تطبيقات واتساب قد تسمح لمهاجم بعيد بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية أو الوصول إلى معلومات حساسة عبر نظام الشخص المُستهدف.

وأوصت الاستشارة المستخدمين بتحديث أجهزتهم بأحدث إصدار من واتساب من متجر Google Play أو iOS App Store لمواجهة تهديد الضعف.





