Jeep تخطط لتركيب شواحن كهربائية عبر الطرق الوعرة

تخطط شركة جيب بالشراكة مع شركة Electrify America لإنشاء شبكة الشحن الكهربائي Jeep 4xe، حيث يتم تركيب محطات الشحن الكهربائية التي تحمل علامة جيب التجارية عبر مسارات الطرق الوعرة خلال العام المقبل، مما يسمح للمالكين بالاستفادة الكاملة من سيارات الشركة الكهربائية ذات الدفع الرباعي.

ومن المقرر افتتاح محطات الشحن الكهربائي Jeep 4xe هذا الربيع في ثلاثة من أشهر مواقع الطرق الوعرة والمسارات الشهيرة لعلامة جيب التجارية.

كما من المقرر أن يتم تشغيل محطات Jeep 4xe إضافية في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية عام 2021.

وتقع محطات الشحن بالقرب من مسارات Jeep Badge of Honor، وهو برنامج مكافآت عبر الطرق الوعرة لدعم المتحمسين الذين يتطلعون إلى الحصول على شارة الشرف لسيارة Jeep Wrangler 4xe.

وتكون محطات الشحن الكهربائي إما متصلة مباشرة بشبكة الطاقة أو تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

وقال (كريستيان مونييه) Christian Meunier، الرئيس التنفيذي لعلامة جيب التجارية – Stellantis: تفتح الكهربة فصلاً جديدًا في قصة علامة جيب التجارية، وهي تجلب مستوى جديدًا تمامًا من الإثارة والمتعة لمالكي السيارات المتحمسين.

وأضاف: إن مفتاح جعل علامة جيب التجارية هي العلامة التجارية الأكثر خضرة لسيارات الدفع الرباعي هو طمأنة أصحاب السيارات بحيث يمكنهم الاستمتاع بفوائد الدفع الكهربائي أينما ذهبوا، بما في ذلك أكثر الطرق الوعرة شهرة في البلاد.

ويتزامن إنشاء شبكة من محطات الشحن للمركبات الكهربائية في مسارات الطرق الوعرة مع إطلاق سيارة Jeep Wrangler 4xe الهجينة المتصلة، وهي السيارة الأكثر قدرة وتقدماً تقنياً والصديقة للبيئة التي صنعتها Wrangler على الإطلاق.

ومع Wrangler 4xe، يمكن لعشاق جيب استكشاف جمال الطبيعة عبر دفع عديم الانبعاثات يوفر عزم دوران فوريًا يتغلب على الطرق الوعرة.

وقالت شركة Electrify America: هدفنا هو تزويد سائقي المركبات الكهربائية بحرية الوصول إلى المكان الذي يريدون الذهاب إليه، سواء كان ذلك عبر طريق سريع أو عبر الطرق الوعرة.

وتوفر شواحن شبكة الشحن الكهربائي Jeep 4xe الشحن من المستوى 2 أي 240 فولط، ومع الشحن من المستوى 2، يمكن إعادة شحن حزمة البطاريات التي تبلغ قوتها 17 كيلو واط في Wrangler 4xe بالكامل في غضون ساعتين تقريبًا.

ويمكن لمالكي Wrangler 4xe شحن البطارية مجانًا من خلال تطبيق الهاتف المحمول، وتقول جيب: إن المحطات ستكون متوافقة مع مركباتها الكهربائية المستقبلية أيضًا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من كشف جيب النقاب عن مفهومها لسيارة Wrangler الكهربائية بالكامل المسماة Magneto.





