فيسبوك تطلق Bars لإنشاء موسيقى الراب ومشاركتها

أطلقت مجموعة البحث والتطوير الداخلية ضمن شركة فيسبوك المسماة NPE Team تطبيقها التجريبي التالي المسمى Bars.

ويتيح التطبيق لمغني الراب إنشاء ومشاركة موسيقى الراب الخاصة بهم باستخدام الإيقاعات الاحترافية عبر مقاطع فيديو مدتها 60 ثانية.

ويمثل هذا التطبيق التطبيق الثاني الذي تطلقه مجموعة NPE Team في مجال الموسيقى بعد ظهور تطبيق الفيديو الموسيقي Collab.

وبينما يركز Collab على صنع الموسيقى مع الآخرين عبر الإنترنت، فإن Bars يستهدف بدلاً من ذلك مغني الراب المحتملين الذين يتطلعون إلى إنشاء مقاطع فيديو خاصة بهم ومشاركتها.

ويختار المستخدمون ضمن التطبيق من بين مئات الإيقاعات الاحترافية، ومن ثم يكتبون كلماتهم الخاصة ويسجلون مقطع فيديو.

ويمكن أن يقترح Bars أيضًا القوافي تلقائيًا أثناء كتابة كلمات الأغاني، مع توفير مرشحات صوتية ومرئية مختلفة لمصاحبة مقاطع الفيديو بالإضافة إلى ميزة الضبط التلقائي.

ويمكنك بعد ذلك نشر مقاطع الفيديو ضمن موجز على غرار تيك توك، حيث يمكن للأشخاص مشاهدته ووضع علامة عليه، أو مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

يعد التطبيق أيضًا بتأثيرات صوتية بجودة الاستديو، بما في ذلك المعالج الصوتي AutoTune.

كما يعد التطبيق أيضًا بقاموس تلقائي للقوافي لأولئك الذين يصنفون أنفسهم على أنهم مبتدئين عند التسجيل في التطبيق.

وبالرغم من التركيز على الموسيقى والراب على وجه الخصوص، يمكن اعتبار التطبيق الجديد بطريقة ما محاولة أخرى من فيسبوك لتطوير أحد منافسي تيك توك، على الأقل في فئة المحتوى هذه.

ويتم حاليًا نشر الإصدار التجريبي من Bars عبر متجر تطبيقات iOS في الولايات المتحدة، ويفتح قائمة الانتظار الخاصة به.

وتقول فيسبوك: إنها تتجه إلى فتح الوصول إلى دعوات Bars على دفعات، بدءًا من الولايات المتحدة، ويتم الإعلان عن التحديثات والأخبار حول الدعوات، في الوقت نفسه، عبر منصة إنستاجرام.

ولعب الوباء دورًا كبيرًا في تطوير التطبيق، وقال الإعلان: مثل Collab من NPE Team، فقد لعب الوباء دورًا في إنشاء Bars، حيث مُنع الوصول إلى الموسيقى الحية والأماكن التي يمكن لمغني الراب إجراء التجارب ضمنها.

وتم إنشاء التطبيق بالتعاون مع فريق من مغني الراب الطموحين، وتم إطلاقه اليوم في إصدار تجريبي مغلق.





