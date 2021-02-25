لماذا هواتف Galaxy S21 أرخص من هواتف S20 للعام الماضي؟

أطلقت شركة سامسونج في بداية شهر فبراير الحالي هواتف (Galaxy S21) التي تأتي بأحدث المواصفات للحصول على الأداء القوي، وتحسينات في الكاميرا، ولكن أهم ما يميز هواتف سلسلة (جالاكسي إس 21) هي أسعارها، حيث أن سعر كل طراز في السلسلة سعره أقل بقيمة 200 دولارٍ من سعر الإصدار المقابل له في هواتف سلسلة (جالاكسي إس 20) التي صدرت العام الماضي.

يبدأ الهاتف الأول (Galaxy S21) بسعر 800 دولارٍ، ويبدأ الهاتف الثاني (Galaxy S21 Plus) بسعر 1000 دولارٍ، ويبدأ الهاتف الأكبر (Galaxy S21 Ultra) بسعر 1200 دولارٍ، وبالنظر لأسعار هواتف سلسلة (جالاكسي إس 20) التي أطلقتها سامسونج العام الماضي سنجد أن كل طراز لديه تخفيض في السعر قدره 200 دولارٍ.

لمعرفة أسعار هواتف (Galaxy S21) في السعودية وكيف يمكنك الحصول عليها؛ يمكنك الاطلاع على مقال:”ما هو سعر هواتف Galaxy S21 في السعودية وكيف تحصل عليها؟“.

ولكن لماذا تكلف أحدث هواتف سامسونج التي تتميز بمواصفات أحدث، وأداء أقوى، وميزات جديدة أقل من هواتف العام الماضي؟

تعد سامسونج بأن هواتف (Galaxy S21) الجديدة تعمل بشكل أفضل من سابقاتها، على الرغم من سعرها الأرخص. ولكن سامسونج بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي يشهدها العالم الآن بسبب جائحة فيروس كورونا المستمرة وقلة مبيعات طرز العام الماضي كانت بحاجة إلى تقديم مجموعة من التنازلات المحسوبة لطرح هواتف هذا العام بهذه الأسعار.

نستعرض اليوم أهم 4 تغييرات قامت بها سامسونج في هواتف (Galaxy S21) لتخفيض سعر كل طراز بقيمة 200 دولارٍ عن طرز سلسلة S20 للعام الماضي:

1- إزالة الشاحن والسماعات من العلبة في هواتف Galaxy S21:

عندما قامت آبل بخطوة إزالة الشاحن وسماعات الأذن السلكية من العلبة في هواتف (آيفون 12) بغرض حماية البيئة أثارت الكثير من الجدل، ولكن سرعان ما تقبل المستخدمون الأمر ولم تتأثر مبيعات هواتف آيفون 12.

لذلك دفعت شركة سامسونج عملاءها لإعادة استخدام الملحقات القديمة من أجل الحفاظ على البيئة تمامًا كما فعلت آبل. وبما أن سامسونج تستخدم منافذ شحن من نوع (USB-C) في هواتفها منذ عام 2017؛ ستظل الشواحن القديمة متوافقة مع هواتف (Galaxy S21).

2- تقليل دقة الشاشة وسعة ذاكرة الوصول العشوائي:

قامت شركة سامسونج بتقليل دقة الشاشة بمقدار النصف في طرازي S21 و S21 Plus، حيث يشترك الهاتفان في نوع الشاشة، ودقتها، ولكن يختلفان من حيث المقاس. يضم الأول شاشة بمقاس 6.2 بوصات، ويضم الثاني شاشة أكبر بمقاس 6.7 بوصات، وكلتهما بالدقة نفسها وهي 2400 × 1080 بكسلًا، ويدعمان معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزًا.

في حين يتوفر S20 و S20 Plus للعام الماضي بالمقاسات نفسها، ولكن دقة الشاشة كانت الضعف وهي 3200 × 1440 بكسلًا. بينما ظل الهاتف الأكبر في السلسلة وهو (Galaxy S21 Ultra) يتميز بالدقة العالية كما في طراز العام الماضي وهي 3200 × 1440بكسلًا.

كما قامت سامسونج أيضًا بتقليل سعة ذاكرة الوصول العشوائي في طرازي S21 و S21 Plus، حيث يتوفران بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5؛ بسعة 8 جيجابايت فقط.



في حين كان طرازي S20 و S20 Plus للعام الماضي اللذان يدعمان شبكات 5G يتوفران بذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت، بينما تتوفر الطرز التي تدعم شبكات 4G LTE بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت.

ويعني هذا أن سامسونج قللت سعة ذاكرة الوصول العشوائي في طرازي S21 و S21 Plus هذا العام – بما أن كل الطرز تدعم شبكات 5G – بمقدار 4 جيجابايت.

ولكن ظل الهاتف الأكبر (Galaxy S21 Ultra) يتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول عشوائي بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وبالإضافة إلى أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فهو الهاتف الوحيد في السلسلة الذي يدعم تقنية (Wi-Fi 6E).

3- إزالة منفذ بطاقة microSD من هواتف Galaxy S21:



تتميز هواتف سامسونج في سلسلتي Galaxy S و Note دائمًا بإمكانية زيادة السعة الداخلية للتخزين من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD، ولكن سامسونج تخلت عن هذه الميزة في هواتف (Galaxy S21).

وبذلك تنضم هواتف سامسونج الجديدة لهذا العام إلى هواتف Galaxy Z Fold 2 و Z Flip التي صدرت العام الماضي في التخلص من منفذ بطاقة microSD لأن استخدامها انخفض بشكل ملحوظ؛ وفقًا للشركة.

4- التغيير في التصميم:

يقدم هاتف سامسونج (Galaxy S21) أكبر تغيير في سمات التصميم المميزة لسلسلة هواتف (جالاكسي إس) في الآونة الأخيرة. فبدلاً من أن يأتي بتصميم من الزجاج أو السيراميك كما كان الحال في هواتف ( Galaxy S20) التي صدرت العام الماضي والإصدارات السابقة، استخدمت سامسونج مادة بلاستيكية مصنوعة من (البولي كربونات)، تُطلق عليها اسم (glasstic)، من المفترض أن تكون شبيهة بالزجاج وتوفر مظهرًا وملمسًا أفضل من البلاستيك التقليدي، كما فعلت في هاتف (Note 20)، وتسمح هذه المادة بالشحن اللاسلكي.

ومع ذلك؛ جاء كل من هاتفي S21 Plus و S21 Ultra بتصميم مميز من الزجاج مع إطار من المعدن، بالإضافة إلى وجود طبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus) في الجهتين الأمامية والخلفية لمقاومة الخدوش والصدمات، وهو أحدث إصدار من زجاج Gorilla، والأكثر متانة على الإطلاق حتى الآن.

يتميز زجاج (Gorilla Glass Victus) بأنه يمتلك ضعف مقاومة الخدش التي يوفرها الإصدار السابق (Gorilla Glass 6)، ويمكنه تحمل السقوط من ارتفاع مترين مقابل 1.6 متر فقط في (Gorilla Glass 6). ويعني هذا أن الهاتف لن يتأثر إذا سقط من يديك عندما ترفعه أمام أذنك أثناء المكالمة.

Galaxy S21 Galaxy S20 Galaxy S21 Plus Galaxy S20 Plus Galaxy S21 Ultra المعالج Snapdragon 888 من كوالكوم أو Exynos 2100 من سامسونج Snapdragon 865 من كوالكوم أو Exynos 990 من سامسونج Snapdragon 888 من كوالكوم أو Exynos 2100 من سامسونج Snapdragon 865 من كوالكوم أو Exynos 990 من سامسونج Snapdragon 888 من كوالكوم أو Exynos 2100 من سامسونج الشاشة 6.2 بوصات من نوع (Dynamic AMOLED 2X) وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 421 بكسلًا في البوصة الواحدة. 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة 3200 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 563 بكسلًا في البوصة الواحدة. 6.7 بوصات من نوع (Dynamic AMOLED 2X) وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 394 بكسلًا في البوصة الواحدة. 6.7 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة 3200 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 525 بكسلًا في البوصة الواحدة. 6.8 بوصات من نوع (edge Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X) وبدقة 3200 × 1440بكسلًا، وبكثافة 394 بكسلًا في البوصة الواحدة. معدل التحديث 120 هرتزًا. 120 هرتزًا. 120 هرتزًا. 120 هرتزًا. 120 هرتزًا. ذاكرة الوصول العشوائي RAm 8 جيجابايت. 12 جيجابايت للطراز الذي يدعم شبكات 5G. 8 جيجابايت للطراز الذي يدعم 4G LTE. 8 جيجابايت. 12 جيجابايت للطراز الذي يدعم شبكات 5G. 8 جيجابايت للطراز الذي يدعم 4G LTE. 12 أو 16 جيجابايت. خيارات المساحة الداخلية للتخزين 128، أو 256 جيجابايت. 128، أو 256 جيجابايت. 128، أو 256 جيجابايت. 128، أو 256 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. يدعم حتى 1 تيرابايت. لا يدعم. يدعم حتى 1 تيرابايت. لا يدعم. البطارية 4000 ميلّي أمبير/الساعة. 4000 ميلّي أمبير/الساعة. 4800 ميلّي أمبير/الساعة. 4500 ميلّي أمبير/الساعة. 5000 ميلّي أمبير/الساعة.





