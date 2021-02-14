ما هو سعر هواتف Galaxy S21 في السعودية وكيف تحصل عليها؟

أطلقت شركة سامسونج في بداية شهر فبراير الحالي هواتف سلسلة (Galaxy S21)، التي شهدت أرقامًا قياسية في طلبات الحجز الأولية متفوقةً على أداء كل من سلسلة (جالاكسي إس 20) التي صدرت العام الماضي، وسلسلة (جالاكسي إس 10) التي صدرت عام 2019، وقد استحوذ هاتف (Galaxy S21 Ultra) الأكبر على إجمالي طلبات الحجز متفوقًا على الهاتفين الآخرين.

تشترك هواتف السلسة في العديد من الميزات أبرزها: المعالج القوي، والشاشات الكبيرة الحجم ذات معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتزًا – مما يجعل الرسوم المتحركة تبدو أكثر سلاسة – والبطاريات ذات السعة الكبيرة، مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، ودعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

وبالنسبة لأولئك الذين يريدون أحدث الميزات في هواتفهم؛ فقد قدمت سامسونج ​​قلم (S-Pen) في هاتف (Galaxy S21 Ultra 5G) باعتباره أداة مهمة في الإبداع وزيادة الإنتاجية، وهذه أول مرة تقدم فيها سامسونج القلم الإلكتروني في أحد هواتف سلسلة (جالاكسي إس).

كما يتميز هاتف (S21 Ultra 5G) بأنه يتضمن نظام الكاميرا الاحترافي الأكثر تقدمًا من سامسونج، بحيث يمكنك التقاط صور مذهلة بجودة الاستوديو في مختلف الإعدادات وظروف الإضاءة.

تضم سلسلة (Galaxy S21) ثلاثة هواتف بأحجام مختلفة، هي:

هاتف Galaxy S21 بشاشة مقاسها 6.2 بوصات.

هاتف S21 Plus بشاشة مقاسها 6.7 بوصات.

هاتف S21 Ultra بشاشة مقاسها 6.8 بوصات.

أسعار هاتف Galaxy S21 في السعودية:

يتوفر الهاتف بخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 128، أو 256 جيجابايت، وأربعة ألوان، هي: البنفسجي، والأبيض، والرمادي، والوردي، وجميع الطرز متاحة في موقع أمازون السعودية بهذه الأسعار:

يتوفر إصدار 128 جيجابايت في موقع أمازون السعودية الآن بسعر 3499 ريالًا سعوديًا

أسعار هاتف جالاكسي إس 21 بلس في السعودية:

يتوفر الهاتف بخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 128، أو 256 جيجابايت، وخمسة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والذهبي، والبنفسجي، والوردي، والأحمر.



يتوفر إصدار 128 جيجابايت الآن في موقع أمازون السعودية بسعر 3999 ريالًا سعوديًا ، مع الشحن المجاني.

أسعار هاتف جالاكسي إس 21 إلترا في السعودية:

يتوفر الهاتف بثلاث خيارات من سعة التخزين الداخلية، هي: 128، أو 256 أو 512 جيجابايت، وبلونين، هما: الأسود، والفضي، وجميع الطرز متاحة في موقع أمازون السعودية بهذه الأسعار:

للتعرف على كافة مواصفات وميزات هواتف (Galaxy S21) يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هواتف Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra“.





