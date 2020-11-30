5 من أفضل الشواحن السريعة لهواتف آيفون 12 

أطلقت شركة آبل خلال هذا الشهر هاتفي iPhone 12 mini، و iPhone 12 Pro Max لتصبح بذلك جميع هواتف سلسلة آيفون 12 متاحة الآن للبيع، وتدعم جميع الطرز الكثير من الميزات الجديدة، منها: ميزة (MagSafe) للشحن اللاسلكي.

كما أن جميع الطرز تأتي بدون الشاحن وسماعة الأذن، من أجل الحفاظ على البيئة وفقًا لوجهة نظر آبل، حيث ستجد في العلبة الهاتف، وكابل (USB-C to Lightning) فقط، يعمل مع محولات الطاقة USB-C، والمنافذ الموجودة في حاسوبك.

يمكنك استخدام الكابل مع محول الطاقة USB-C بقدرة 20 واطًا أو أعلى – يُباع بشكل منفصل – لشحن الهاتف سلكيًا، أو شراء شاحن (MagSafe) أو شاحن (MagSafe Duo) المزدوج القابل للطي إذا كنت تفضل شحن الهاتف لاسلكيًا.



ولكن يجب أن تضع في اعتبارك أن الشواحن اللاسلكية أبطأ من الشواحن السلكية، كما أن شاحن (MagSafe Duo) من آبل – بسعر 129 دولارًا – لن يقدم لك سرعات عالية في الشحن، للتعرف على التفاصيل يمكنك الاطلاع على مقال: “هل يستحق شاحن MagSafe Duo الجديد من آبل الشراء؟“.

لذلك سنستعرض اليوم 5 من أفضل الشواحن لهواتف آيفون 12 التي تتيح لك شحن هاتفك الجديد بسرعات عالية وتتوفر بأسعار مناسب:



1- شاحن Anker USB C Charger:

تعتبر شركة (Anker) من أهم الشركات المتخصصة في إنتاج الشواحن السريعة، ويأتي شاحن (Anker USB C Charger) بقدرة 20 واطًا مع منفذ (USB-C)، وهو ما يكفي لشحن أي هاتف تقريبًا بسرعة عالية.



يدعم الشاحن أيضًا تقنية (PowerIQ 3.0) الحصرية من Anker التي تدعم مجموعة واسعة من بروتوكولات الشحن لضمان التوافق وتوفير سرعات شحن محسّنة لأي جهاز محمول تقريبًا.

يتيح لك هذا الشاحن شحن بطارية هاتف آيفون 12 بنسبة 50% خلال 35 دقيقة فقط، وشحنها بنسبة 100% خلال أقل من ساعة.

السعر: يتوفر هذا الشاحن بسعر 114 ريالًا سعوديا.

2- شاحن Anker Premium 60W 5-Port:

يأتي شاحن (Anker Premium 60W 5-Port) بتصميم أنيق ومميز، حيث يضم 5 منافذ، مما يتيح لك شحن 5 أجهزة في الوقت نفسه.

يتيح لك هذا الشاحن شحن أي جهاز يدعم منفذ (USB-C) سريعًا باستخدام منفذ (Power Delivery) بقدرة 30 واطًا، بينما تدعم المنافذ الأربعة الأخرى تقنية (Anker PowerIQ) التي تحدد بذكاء قدرة الشحن التي يتطلبها جهازك للحصول على سرعات شحن مُحسّنة ومخصصة.

ويدعم هذا الشاحن ميزات أمان متقدمة، مثل: الحماية من الشحن الزائد، والتحكم في درجة الحرارة مما يتيح لك شحن أجهزتك بأمان. كما يدعم شحن الحواسيب اللوحية، مثل: أجهزة آيباد iPad، والحواسيب المحمولة، مثل: MacBook، و Pixelbook، وكذلك جهاز الألعاب Nintendo Switch.

يتيح لك هذا الشاحن شحن بطارية هاتف آيفون 12 برو بنسبة 50% خلال 30 دقيقة فقط، وشحنها بنسبة 100% خلال 55 دقيقة فقط.



السعر: يتوفر هذا الشاحن بسعر 139 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 19%، أي بسعر 112 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- شاحن Belkin PD Dual 30W:

يجمع شاحن (Belkin PD Dual 30W) بين التصميم الأنيق، وتقنية (PD) للحصول على شحن سريع قابل للتكيف، وتقنية (GaN) المتقدمة لتوفير كميات كبيرة من الطاقة لشحن فائق السرعة بأمان، كما يحتوى هذا الشاحن على شريحة ذكية مضمنة تقوم بتحديد الأجهزة المتصلة تلقائيًا لتوفير سرعة الشحن المثالية لكل جهاز.

يضم هذا الشاحن منفذين، الأول: منفذ (USB-C) بقدرة 20 واطًا يوفر لك أسرع شحن ممكن للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتوافقة، منها: هواتف آيفون 12، وأجهزة آيباد، والثاني: منفذ (USB-A) بقدرة 12 واطًا لشحن هاتف ذكي آخر أو جهاز لوحي أو أي جهاز يشحن عبر منفذ USB-A.



السعر: يتوفر هذا الشاحن بسعر 84 ريالًا سعوديًا فقط.

4- شاحن Anker 24W 2-Port USB:

يدعم شاحن (Anker 24W 2-Port USB) تقنية PowerIQ و VoltageBoost لتوفير أسرع شحن ممكن، ويضم منفذين USB بقدرة 24 واطًا مما يتيح لك شحن هاتفين أو جهازين لوحيين في الوقت نفسه بأقصى سرعة.

يدعم الشاحن أيضًا نظام أمان للحماية من الشحن الزائد، والتحكم في درجة الحرارة وميزات أمان أكثر تقدمًا للحفاظ على سلامتك وأمان أجهزتك.

السعر: يتوفر هذا الشاحن بسعر 79 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 34%، أي بسعر 52 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- شاحن Anker USB C 65W 4 Port:

يتميز هذا الشاحن بالتصميم النحيف والأنيق، ويضم 4 منافذ مما يتيح لك شحن 4 أجهزة في الوقت نفسه، حيث يتيح لك منفذ (USB-C) الذي يدعم تقنية (PowerIQ 3.0) شحن أي جهاز محمول بقدرة تصل إلى 45 واطًا، بينما تشترك المنافذ الثلاثة الأخرى في قدرة تصل إلى 20 واطًا.

يمكنك استخدام منفذ (USB-C) بقدرة 45 واطًا لشحن جهاز (iPad Pro) بمقاس 12.9 بوصة في ساعتين فقط، أو شحن أي شحن أي حاسوب محمول يدعم الشحن عبر منفذ (USB-C) – مثل: حاسوب Dell XPS 13 أو MacBook Air – بأقصى سرعة.

السعر: يتوفر هذا الشاحن بسعر 248 ريالًا سعوديًا.





