آيفون قد يأتي بعدسة Periscope من سامسونج

تشير الأنباء إلى إمكانية أن تدخل شركة آبل في شراكة مع شركة سامسونج من أجل الحصول على عدسة Periscope لهواتف آيفون القادمة.

وذكرت التقارير أن آبل تتطلع إلى تحسين نظام الكاميرا ضمن أجهزتها التالية، وتريد القيام بذلك من خلال تعزيز قدرات التكبير البصري في هواتفها عبر عدسة Periscope.

وبدلاً من بناء هذه الوظيفة بنفسها، فإن آبل تتطلع إلى الشراكة مع الشركات الكورية الجنوبية من أجل جعلها حقيقة واقعة.

ولم يتم الانتهاء من النقاشات بعد، لكن التقارير تشير إلى أن الشركات الشريكة لآبل قد تكون سامسونج، التي تصنع عدسة Periscope.

واستخدمت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة عدسة Periscope ضمن هواتفها الذكية الرائدة، مما يتيح تكبيرًا هائلاً بمعدل 100 ضعف.

وتأتي بعض الهواتف الذكية الرائدة في السوق في الوقت الحالي مزودة بعدسة Periscope للحصول على ميزات تصوير أفضل، ومن ضمنها Galaxy S20 Ultra و Huawei P40 Pro و OPPO Find X2 Pro و Huawei Mate 40 Pro والمزيد.

وليس هناك حتى الآن ما يشير إلى توصل الشركتين إلى صفقة بخصوص عدسة Periscope، كما ليس هناك ما يشير إلى أن الميزة قد تظهر في iPhone 13 حتى لو توصلت آبل وسامسونج إلى صفقة.

وتتبع آبل نهجًا مدروسًا فيما يتعلق بالتقنيات التي تضعها ضمن منتجاتها مقارنةً بالعديد من منافسيها.

وبدلاً من إضافة أحدث التقنيات إلى أجهزة آيفون الجديدة، تفضل الشركة ترك التقنيات تتطور قبل وضعها في أجهزتها، وهذا هو السبب في أنك نادرًا ما ترى أي تقنية جديدة من آبل.

ويضمن ذلك للشركة أن أجهزتها تتضمن التقنيات المجربة والمختبرة فقط، مما يجعلها أكثر موثوقية، كما أنه يسمح للشركة بإعداد خارطة طريق طويلة المدى لإضافة ميزات جديدة عبر الأجهزة القادمة.

وليس من المفاجئ أن تتطلع آبل إلى تضمين عدسة periscope من سامسونج في هواتفها القادمة، حيث إن التقنية أصبحت موثوقة وشائعة الاستخدام، كما أنها توفر للعديد من مالكي آيفون سببًا قويًا للترقية.

واستحوذت سامسونج على شركة Corephotonics التي طورت تقنية التكبير للهواتف الذكية، مما جعلها تمتلك براءات الاختراع، ويتعين على آبل الدخول في شراكة للحصول على التكنولوجيا لمنتجاتها.

يذكر أن شركة آبل قد أطلقت قبل أسابيع قليلة سلسلة iPhone 12 الجديدة في السوق، لكن التقارير حول الجيل التالي من الهواتف الذكية من عملاقة التكنولوجيا، تشكيلة iPhone 13، قد بدأت الآن بالظهور عبر الإنترنت.





