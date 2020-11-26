Hangouts يفقد المكالمات المرئية الجماعية

بدأت شركة جوجل بإزالة المكالمات المرئية الجماعية من تطبيق Google Hangouts، وتقترح الشركة أننا سنرى المزيد من الميزات التي يتم إهمالها في في الأشهر المقبلة.

وجرى تحديث تطبيق المراسلة، الذي كان يُعرف سابقًا باسم Google Talk وسيتم استبداله قريبًا بتطبيقي Google Chat و Google Meet، إلى الإصدار 36، مما أدى إلى أول خسارة في الوظائف قبل الإغلاق المخطط له في عام 2021.

ويضيف الإصدار 36.0 من Google Hangouts لنظامي التشغيل أندرويد و iOS أيقونة تطبيق Google Meet الجديد في الزاوية العلوية اليمنى من كل محادثة.

ويتم الترحيب الآن بمستخدمي Google Hangouts من خلال رسالة أعلى قائمة جهات الاتصال تنص على أن المكالمات المرئية الجماعية في Google Hangouts تستخدم الآن Google Meet.

ويمنحك التحديث ميزة التسميات التوضيحية المباشرة ومشاركة الشاشة والمزيد، إلى جانب رابط لصفحة دعم جوجل.

وإذا حاولت بدء مكالمة مرئية جماعية في إحدى مجموعاتك، فيتم بدلاً من ذلك لصق رابط لتطبيق Google Meet في الدردشة لينضم إليه الجميع في المتصفح، بدلاً من دخول التطبيق تلقائيًا إلى واجهة الاتصال.

ولا يزال بإمكانك إجراء المكالمات المرئية الفردية من خلال Google Hangouts، تمامًا كما كان من قبل، ويبدو أن المكالمات الصوتية غير متأثرة تمامًا حتى الآن.

وبإمكانك الرجوع إلى إصدار سابق من Google Hangouts واستخدام المكالمات المرئية الجماعية.

وتقتصر المكالمات المرئية عبر Google Meet على 10 مشاركين مجانًا و 25 مشتركًا لمن لديهم خطط مساحات عمل مدفوعة، ويعد هذا بمثابة تخفيض مقارنة بعدد 25 مشاركًا كانوا متاحين للجميع مجانًا عبر Google Hangouts.

ويبدو أن جوجل ملتزمة بتقليل مجموعة تطبيقات الاتصال الخاصة بها إلى Chat و Meet و Messages، وهو أمر مريح، وذلك بالنظر إلى أنه كان هناك خلال السنوات القليلة الماضية Chat و Meet و Messages و Hangouts و Allo و Duo و +G و Currents.

وكانت جوجل قد أعلنت في شهر أكتوبر عن إطلاق Chat مجانًا في العام المقبل كجزء من عملية الإيقاف النهائي لتطبيق Google Hangouts.





