تعد وحدة التحكم اللاسلكية DualSense من سوني واحدة من أكثر وحدات التحكم تقدمًا التي طورتها الشركة حتى الآن، حيث تأتي كملحق مضمن مع منصة الألعاب الجديدة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 وتتميز بالعديد من الوظائف التي تجعل لعب الألعاب في المنصة الجديدة تجربة غامرة للغاية.

إليك كل ما تريد معرفته عن وحدة التحكم اللاسلكية DualSense من سوني:



التوافق مع منصة الألعاب PlayStation 5:

تأتي وحدة التحكم اللاسلكية DualSense ضمن الصندوق عند شراء منصة الألعاب PlayStation 5، وهذا يعني أنك لا تحتاج إلى شراء واحدة إضافية، إلا إذا كنت ترغب في مشاركة اللعب في منصة الألعاب PS5 الجديدة مع أفراد أسرتك أو أصدقائك، ومع أنه يمكنك استخدام وحدة التحكم لتشغيل جميع ألعاب PS5 و PS4 التي تعمل في PS5 لكن لا يمكنها الاتصال بمنصة PS4، ومع ذلك، يمكنك توصيلها بالحاسوب سلكيًا عبر كابل USB-C، أو لاسلكيًا عبر البلوتوث.

إذا كنت تفكر في استخدام وحدة تحكم DualShock 4 قديمة في منصة PS5 الجديدة، فقد ترغب في التفكير في هذا الأمر مرة أخرى، فبينما بينما يمكن لوحدة التحكم DualShock 4 الاتصال بمنصة PS5 وتشغيل ألعاب PS4 المتاحة من خلال التوافق مع الإصدارات السابقة، إلا أنه لا يمكنك استخدامها للعب بألعاب PS5 على الإطلاق.

حيث تذكر شركة سوني أن هذا يرجع إلى أن وحدة التحكم DualShock 4 لا تدعم ردود الفعل اللمسية والمشغلات التكيفية مثل DualSense.

ميزات وحدة التحكم DualSense الحصرية عند اللعب في PS5:

قامت سوني بتغيير تصميم وحدة التحكم اللاسلكية DualSense قليلاً لمنصة الألعاب PS5، حيث تستخدم وحدة التحكم شكلًا مشابهًا للطراز DualShock 4، وله عناصر التحكم نفسها، ولكن لديه أيضًا بعض الإضافات الجديدة، ومن أكبر التغييرات في وحدة التحكم DualSense:

ا لمشغلات التكيفية : بالنسبة لألعاب منصة PlayStation 5؛ يمكن للمطورين تغيير مقدار الضغط الذي تحتاج لتطبيقه على المشغلات (أزرار L2 و R2) لتنشيطها في بعض المواقف.

ردود الفعل اللمسية : بدلاً من الوظيفة الأساسية التي تهز وحدة التحكم أثناء اللعب، فإن ردود الفعل اللمسية هي طريقة أكثر دقة للاندماج عند اللعب، فهي تسمح لوحدة التحكم بالاهتزاز في أماكن محددة وبكثافة معينة.

الميكروفون المدمج : تشتمل وحدة التحكم اللاسلكية DualSense على ميكروفون مدمج، ولذلك لن تحتاج إلى سماعة الرأس للتواصل مع اللاعبين الآخرين.

عمر البطارية: يمكنك الحصول على ما يصل إلى 14 ساعة وأكثر من اللعب بشحنة واحدة.

يمكنك الآن شراء وحدة التحكم اللاسلكية DualSense من متجر أمازون السعودية بسعر 349 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.





