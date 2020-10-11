كيف يمكنك لعب ألعاب منصة PlayStation 4 في PlayStation 5؟

كشفت شركة سوني يوم الجمعة الماضي أن الغالبية العظمى من الإصدارات السابقة من ألعاب منصة (بلاي ستيشن 4) PlayStation 4 ستكون متوافقة مع المنصة الجديدة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5، مما يعني أنك ستتمكن من لعب معظم الألعاب التي تمتلكها في منصة PS4 بالفعل في منصة الألعاب الجديدة.

إليك كيف يمكنك لعب ألعاب منصة PlayStation 4 في PS5؟

وفقًا لشركة سوني ستكون منصة PS5 قادرة على تشغيل أكثر من 99% من ألعاب PS4، كما يمكنك تشغيل ألعاب PS4 المتوافقة مع الإصدارات السابقة والمضمنة في PS Plus أو PS Now في PS5. وتعد الشركة أيضًا بأن بعض الألعاب ستكون قادرة بالفعل على الاستفادة من ميزة (Game Boost) التي توفر معدل إطارات أسرع وأكثر سلاسة.

ومع ذلك، تحذر الشركة من أن بعض الوظائف في بعض ألعاب منصة PlayStation 4 قد لا تكون متاحة، وقد تكون هناك أخطاء أو سلوك غير متوقع عند تشغيل العناوين المتوافقة مع الإصدارات السابقة على PS5.

وإذا كنت تمتلك طراز PS5 الذي يأتي مع محرك أقراص ونسخة من إحدى ألعاب منصة PlayStation 4 محفوظة في قرص فيمكنك ببساطة وضع القرص في منفذ الأقراص الخاص بمنصة PS5 الخاص بك واللعب مباشرة، وتذكر ستتطلب بعض الألعاب تحديثًا ليتم تثبيتها ولكن بعد ذلك فإن الأمر يتعلق فقط بإدخال قرص اللعبة في المنفذ والبدء باللعب مباشرة.

وإذا كنت تمتلك الطراز الرقمي من منصة PS5 فإن الأمر سيكون أكثر تعقيدًا بعض الشيء، حيث ستظهر ألعاب منصة PlayStation 4 الحالية للاعبين في مكتبة الألعاب في منصة PS5، تمامًا كما هو الحال حاليًا في PS4 حيث سيتعين على اللاعب تحديد اللعبة من مكتبته وتنزيلها للبدء في اللعب.

وعلى عكس ألعاب منصة PS5 التي يجب تثبيتها مباشرة على قرص التخزين SSD الداخلي للاستفادة من تحسينات السرعة التي أجرتها شركة سوني في الطراز الجديد، سيتمكن اللاعبون من تثبيت ألعاب PS4 وتشغيلها مباشرة من محرك أقراص خارجي، كما ستوفر سوني خيارًا لنقل كل من التنزيلات الرقمية وحفظ البيانات من PS4 إلى PS5 عبر اتصال الواي فاي أو كابل LAN.

ووفقًا للشركة، فإنها توصى اللاعبون باستخدام وحدة التحكم Dual Sense للعب ألعاب منصة PlayStation 4 في منصة الألعاب PS5 للحصول على أفضل تجربة، كما ستعمل جميع ملحقات منصة PS4الأخرى، من ضمنها: سماعة رأس PlayStation VR في منصة الجيل التالي PS5.

بالإضافة إلى خيار تشغيل ألعاب منصة PlayStation 4 فقط في منصة PS5 ستتمكن أيضا من ترقية بعض عناوين الألعاب إلى إصدار PS5، حيث تشير سوني إلى أن الأمر متروك للمطورين لتحديد هل ستتوفر الترقية مجانًا، أو ستتطلب عملية شراء إضافية، أو ستكون متاحة فقط لفترة محدودة.

كما ستسمح الشركة أيضا للمطورين بفرض رسوم على ترقيات الجيل التالي، مع خيار تقديم خصم للاعبين الذين يمتلكون بالفعل طراز منصة الألعاب PS4 الحالي، ووفقًا لشركة سوني فإن عملية نقل البيانات المحفوظة من إصدار PS4 إلى إصدار PS5 ستعتمد على مطور اللعبة.





