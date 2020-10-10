ويسترن ديجيتال تعلن عن أقراص SSD داخلية بسرعات عالية

أعلنت شركة (ويسترن ديجيتال) Western Digital عن أول قرص تخزين لها من نوع PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD، وهو: WD Black SN850s، الذي يمتاز بتوفير سرعات قراءة وكتابة عالية.

ويقدم WD Black SN850s سرعة قراءة تصل إلى 7,000 ميجابايت في الثانية، وسرعة كتابة تصل إلى 5,300 ميجابايت في الثانية، وذلك بهدف المساعدة في تقليل أوقات التحميل على جهاز الحاسوب الشخصي، وفي الألعاب.

وتعد هذه السرعات زيادة ملحوظة مقارنةً بسرعات القراءة والكتابة قرص WD Black SN750 والبالغة 3,100 ميجابايت في الثانية، و1,600 ميجابايت في الثانية، وهي تساوي تقريبًا سرعات محركات أقراص الحالة الصلبة PCIe 4.0 NVMe SSD التي أعلنت عنها سامسونج حديثًا.

ولأنها من نوع M.2 NVMe SSD، فيمكن أن تناسب أقراص WD Black SN850s معظم الحواسيب الشخصية المخصصة للألعاب، طالما كانت تحتوي لوحة رئيسية متوافقة معها.

ومن الناحية النظرية، يمكن أن تعمل هذه الأقراص أيضًا بوصفها توسعات تخزينية لمنصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 المرتقبة من سوني، ولكن الأخيرة لم تكشف بعد عن نوع محركات الأقراص التي ستُعتمد على أنها متوافقة مع منصة الألعاب.

وستأتي محركات SSD الجديدة من نوع (ويسترن ديجيتال) بسعات 500 جيجابايت، أو 1 تيرابايت، أو 2 تيرابايت، وستكون متاحة للشراء “قبل نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري”، ومع ذلك، فيمكن طلبها أوليًا اعتبارًا من الآن.

وكانت شركة (ويسترن ديجيتال) قد أطلقت قبل نحو 20 يومًا محرك الأقراص الجديد USB 3.2 Gen 2 My Passport SSD الذي يمتاز بسرعات عالية.

ويمتاز محرك الأقراص الجديد بأنه مجهز بتقنية NVMe التي تدعم سرعات قراءة تصل إلى 1,050 ميجابايت/ الثانية، وسرعات كتابة تصل إلى 1,000 ميجابايت/ الثانية.

ويتوفر محرك الأقراص My Passport SSD الجديد بسعات تصل إلى 2 تيرابايت، ومثل معظم محركات أقراص الحالة الثابتة SSD، فهو صغير بما يكفي ليلائم راحة اليد. ويتميز بغلاف معدني بزوايا دائرية وسطح متموج، ويأتي بأربعة ألوان، هي: الرمادي، والأزرق، والأحمر، والذهبي.

ويوفر غلاف My Passport SSD مقاومة للصدمات والاهتزازات، كما أنه مقاوم للسقوط من ارتفاع مترين. ويأتي مزودًا بكابل USB-C ومحول USB-A، ويعمل مع كل من نظام ماك من آبل، ونظام ويندوز من مايكروسوفت.





