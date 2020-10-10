نوكيا تعلن عن هاتفي Nokia 225 4G و Nokia 215 4G

أعلنت شركة (إتش إم دي) HMD عبر حسابها الرسمي الخاص بهواتف نوكيا في موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo عن هاتفين تقليدين يمتازان بدعم شبكات الجيل الرابع LTE.

ويمتاز الهاتفان (نوكيا 225 4جي) Nokia 225 4G و(نوكيا 215 4جي) Nokia 215 4G بدعم الاتصال الصوتي عبر شبكات الجيل الرابع VoLTE، ومكالمات HD عبر شركات الاتصالات الصينية الثلاث.

ولم تكشف الشركة عن مواصفات الهاتفين كاملةً، ولكنهما يأتي مع جسم مصنوع من البولي كربونات، ويبدو أنهما لهما شكل عام مماثل، ومع ذلك يمكن القول: إن هاتف Nokia 225 4G يتمتع بتصميم أكثر تميزًا وبريقًا. ويحتوي كلا الهاتفين أيضًا على راديو FM ومصابيح LED وفتحات لبطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

ويقدم هاتف Nokia 225 4G كاميرا VGA على ظهره، في حين لا يقدم هاتف Nokia 215 4G أي كاميرا خلفية. وتقدم الملصقات الترويجية أيضًا ملاحظة بأن هاتف Nokia 225 4G يحتوي معالجًا يمتاز بأنه أكثر كفاءةً في استهلاك طاقة البطارية.

ويأتي هاتف Nokia 215 4G بلونين، هما: الأسود، والأخضر، وهو متاح للطلب الأولي لدى بعض متاجر البيع بالتجزئة الصينية، حيث يظهر أن سعره يعادل 43 دولارًا أمريكيًا، وسيبدأ شحنه اعتبارًا من 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

أما فيما يتعلق بهاتف Nokia 225 4G، فلا يتوفر الكثير من التفاصيل المتعلقة به، ولكن موقع GSMArena ذكر أن سعره يعادل 52 دولارًا أمريكيًا، وهو يتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والذهبي، وسيبدأ الطلب الأولي عليه اعتبارًا من 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وعلى صعيد منفصل يتعلق بشركة نوكيا، اختارت شركتا الاتصالات Orange و Proximus شركة نوكيا للمساعدة في بناء شبكات الجيل الخامس 5G في بلجيكا؛ لأنهما تخلتا عن شركة هواوي وسط ضغوط أمريكية لاستبعاد الشركة الصينية من توريد معدات الاتصالات الرئيسية.

وتُعد هذه التحركات من بين الخطوات الأولى التي اتخذها المشغلون التجاريون في أوروبا لإسقاط هواوي من شبكات الجيل التالي، وتأتي بعد شهور من الضغط الدبلوماسي من واشنطن، التي تزعم أن بكين قد تستخدم معدات هواوي للتجسس.





