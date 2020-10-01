كيف يمكنك قياس مستوى الأكسجين في الدم باستخدام ساعة آبل الذكية؟

تعتبر (ساعة آبل الذكية) Apple Watch من أهم الأجهزة القابلة للارتداء لتتبع الصحة واللياقة البدنية، وأكثرها شيوعًا، لذلك تحرص آبل على تطويرها ودعمها بالعديد من الميزات الجديدة التي تسهل على المستخدمين إدارة صحتهم ولياقتهم على نحو أفضل.

وقد قدمت آبل في الجيل السادس من ساعتها الذكية (Apple Watch Series 6) ميزة جديدة لتتبع الصحة تتيح لك قياس مستوى الأكسجين في الدم من خلال مستشعر جديد مدمج يقيس تشبع الأكسجين في الدم خلال 15 ثانية.

يمكن لهذه التقنية معرفة هل تحصل على ما يكفي من الأكسجين لدماغك والأعضاء الحيوية الأخرى، من خلال قياس النسبة المئوية لللأكسجين في خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين من رئتيك إلى باقي أجزاء الجسم.

لماذا تعتبر هذه الميزة مهمة لصحتك؟

يمكن أن يكون انخفاض نسبة الأكسجين في الدم علامة على وجود مشكلة في الرئة أو القلب أو مشكلة صحية أخرى ذات صلة، كما أنها ميزة مهمة جدًا بشكل خاص مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) المستمرة حتى الآن، لأن مستوى الأكسجين في الدم يشير إلى مدى خطورة الفيروس على جسمك.

يمكنك أيضًا في حالة تشغيل القياسات في الخلفية في ساعة (Watch Series 6) ليقوم تطبيق (أكسجين الدم) Blood Oxygen المدمج في الساعة بتسجيل نسبة الأكسجين في الدم بشكل دوري على مدار اليوم حتى أثناء الليل لتتبع مشكلات أخرى، مثل: انقطاع النفس أثناء النوم.

كيف تعمل ميزة قياس مستوى الأكسجين في الدم في ساعة آبل؟

يستخدم مستشعر الأكسجين تطبيق (Blood Oxygen) المدمج في ساعة آبل (Watch Series 6) لتسجيل القراءات، ويمكنك استخدام هذا التطبيق في أي وقت لإجراء فحص الأكسجين في الدم يدويًا. ومع ذلك؛ يمكن لساعتك أيضًا تسجيل قراءات دورية لمستويات الأكسجين في الدم إذا كانت ميزة (القياسات في الخلفية) background measurements قيد التشغيل.

يتكون مستشعر الأكسجين في الدم من 4 مصابيح LED، و 4 (صمامات ضوئية) Photodiodes مدمجة في ظهر الساعة المصنوع من الكريستال، وأثناء قياس أكسجين الدم تُسلط مصابيح LED ذات اللون الأخضر والأحمر والأشعة تحت الحمراء الضوء على الأوعية الدموية في معصمك، بينما تقيس الصمامات الضوئية كمية الضوء المنعكس مرة أخرى.



تستخدم اللوغاريتمات المتقدمة هذه البيانات لحساب لون الدم، حيث يحدد لون الدم مستوى الأكسجين فيه؛ فالأحمر الساطع يعني وجود أكسجين أكثر، أما الأحمر الغامق؛ فيعني وجود كمية أقل من الأكسجين.

بشكل عام؛ يجب أن يكون المستوى الطبيعي أو الآمن للأكسجين في الدم ما بين 95% و 99%. وهناك بعض الأشخاص يعيشون بمستويات أكسجين في الدم أقل من 95%، ولكن القراءات التي تقل عن 90% تعتبر منخفضة وعلامة محتملة لبعض الحالات الصحية.



تحذير طبي:

قطعت آبل خطوات كبيرة في تطوير ساعتها الذكية لتتبع الصحة، ولكن هذه الساعة ليست جهاز طبي، فهي لا تزال جهازًا استهلاكيًا. حتى شركة آبل تقول: “إن قياسات تطبيق (Blood Oxygen) ليست مخصصة للاستخدام الطبي، مثل: التشخيص الذاتي أو استشارة الطبيب، ولكنها مُصممة فقط لأهداف خاصة باللياقة والصحة العامة”.

وهذا يعني أن القراءات التي تحصل عليها من مستشعر أكسجين الدم في ساعة آبل لا ينبغي أن تؤخذ على أنها تشخيص طبي دقيق وموثوق بنسبة 100%، فهناك الكثير من الحالات التي قد تحصل فيها على قراءات غير متسقة، فعلى سبيل المثال: قد تحصل على قراءة منخفضة إذا كنت في بيئة منخفضة الأكسجين، مثل: المرتفعات العالية، ومن المتوقع أن تكون القيم أثناء النوم منخفضة قليلاً عن وقت النشاط.

لذلك فإن القياسات التي تحصل عليها من ساعة آبل يجب أن تستخدمها كعلامة تحذير، خاصةً إذا كانت القراءات منخفضة باستمرار وفي هذه الحالة ستحتاج إلى مراجعة طبيبك لإجراء المزيد من الاختبارات والفحوصات.

كيفية تشغيل ميزة قياس الأكسجين في الدم:

لإعداد تطبيق (أكسجين الدم)، وتسجيل القراءات في الخلفية يجب أن تستخدم ساعة آبل (Watch Series 6)، وتقوم بتحديث نظام التشغيل في هاتف آيفون إلى إصدار iOS 14 أو أي إصدار أحدث، ثم يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (Watch) في هاتف آيفون.

اضغط على علامة تبويب (تصفح) Browse.

اضغط على خيار (أكسجين الدم) Blood Oxygen.

فعّل خيار (قياسات الأكسجين في الدم) Blood Oxygen Measurements من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له لوضع التشغيل.

بعد إكمال الإعداد، افتح تطبيق (Blood Oxygen) في ساعة آبل لقياس مستويات أكسجين الدم.

الحصول على قراءات صحيحة:

يمكنك الحصول على قياس أكسجين الدم في أي وقت باستخدام تطبيق (Blood Oxygen) في ساعة آبل.

تأكد من أن ساعة آبل مثبتة على رسغك بإحكام ولكن بشكل مريح، ثم افتح تطبيق (Blood Oxygen).

أبقِ رسغك في وضع مستوٍ ولا تحركه قدر المستطاع، وتأكد من أن ساعة آبل متجهة لأعلى.

اضغط على (بدء) start. ثم حافظ على ثبات ذراعك لمدة 15 ثانية.

انتظر؛ حيث يستغرق القياس 15 ثانية، ثم ستحصل على النتائج

اضغط على (تم) Done.

بعد قياس مستوى الأكسجين في الدم عدة مرات، قد ترغب في التحقق من سجل القراءات، يمكنك الوصول إلى هذا السجل في تطبيق (Health) في هاتف آيفون، من خلال اتباع هذه الخطوات:

انتقل إلى تطبيق (Health) في هاتف آيفون.

اضغط على علامة تبويب (تصفح) Browse، ثم اضغط على خيار (تنفسي) Respiratory، أو (Vitals).

اضغط على خيار (أكسجين الدم) Blood Oxygen، سيظهر لك مخطط يعرض قراءات اليوم، أو الأسبوع أو الشهر أو السنة. اضغط على العناوين المختلفة في الجزء العلوي لمشاهدة قياسات كل مدة. ثم اضغط على الرابط لإظهار المزيد من بيانات الأكسجين في الدم.





